Christian Horner responde al supuesto vacío legal en los motores de Red Bull y Mercedes
Christian Horner se refirió a los rumores de que Red Bull y Mercedes podrían haber explotado un vacío legal relacionado con la relación de compresión.
Christian Horner respondió a las preguntas sobre los rumores de que Red Bull y Mercedes habrían encontrado un truco en el motor de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.
Si bien Horner fue reemplazado en su cargo como CEO y director del equipo Red Bull Racing en julio de 2025, fue consultado sobre estos rumores durante una entrevista con TOD0Y. Con la llegada de un nuevo reglamento, surgieron informes que indicaban que tanto el equipo de Milton Keynes como Mercedes habrían encontrado un vacío legal en las normas para aumentar las relaciones de compresión.
Para 2026, la relación de compresión del motor está limitada a 16:1. En general, una relación de compresión más alta ofrece una mayor eficiencia térmica. Se cree que Mercedes y Red Bull habrían aprovechado el hecho de que esta solo se mide cuando el coche esté detenido y a temperatura ambiente, lo que permitiría que la relación de compresión aumente hasta 18:1 cuando el motor esté en movimiento y alcance la temperatura de funcionamiento, aunque cabe señalar que esto no ha sido confirmado.
"La Fórmula 1 se trata de llevar los límites al extremo. Se trata de cómo interpretás el reglamento. Siempre fue así y siempre lo será", dijo Horner, esquivando la pregunta.
"Los equipos que son más conservadores son los que nunca están al frente de la parrilla. Tenés que empujar los límites. Y, por supuesto, todo se trata de cómo interpretás las normas, y los ingenieros, algunos de los más brillantes del planeta, estarán mirando ese reglamento y pensando: 'Bueno, ¿cómo puedo maximizar el rendimiento?'".
El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, respondió a las quejas de otros fabricantes de unidades de potencia en el lanzamiento oficial del W17. "Simplemente no entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un tema que es muy claro y transparente", dijo.
"La comunicación con la FIA fue muy positiva en todo momento y no se trata solo de la relación de compresión, sino también de otras cosas. En ese aspecto en particular, está muy claro lo que dice el reglamento. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que pónganse las pilas".
Agregó: "La unidad de potencia es legal. La unidad de potencia se corresponde con cómo está escrito el reglamento. La unidad de potencia se corresponde con la forma en que se realizan las verificaciones".
