Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Christian Horner admite que quizá nunca vuelva a la F1 tras su salida de Red Bull

El exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, ha revelado que no tiene prisa por volver a la Fórmula 1

Lydia Mee

Publicado: 23 oct 2026, 23:07

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Christian Horner

Foto de: Autosport Autosport

Christian Horner ha explicado que no tiene prisa por volver a la Fórmula 1 y que podría aceptar la idea de no volver a trabajar nunca más en el paddock.

Horner fue destituido como director ejecutivo y jefe de equipo Red Bull en julio de 2025, poniendo fin a 20 años al frente del equipo. En declaraciones al presentador de CBS News, Errol Barnett, durante el Autosport Business Exchange celebrado el miércoles en Nueva York, afirmó que cualquier regreso tendría que ser un proyecto serio.

El Autosport Business Exchange regresó a la ciudad de Nueva York para celebrar su segunda edición, reuniendo a altos directivos de los ámbitos del automovilismo, los negocios y las marcas de en la sala de exposiciones de Manhattan Motorcars para analizar el crecimiento de las carreras en Estados Unidos

Christian Horner hizo su primera aparición en Estados Unidos en este evento desde que dejó Oracle Red Bull Racing

Entre los demás ponentes se encontraban el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson; el expresidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey; Mark Reuss, de General Motors; Jonathan Gibson, de Penske; y Tim Clark, de la NASCAR

"Para ser sincero, no tengo ninguna prisa en particular", explicó Horner. "Y de momento me siento feliz simplemente estando al margen, observando, tras haber experimentado la vida fuera de la Fórmula 1 durante los últimos 15 meses y sabiendo los sacrificios que hay que hacer para ganar en la Fórmula 1.

"Para que yo volviera, tendría que ser para el proyecto adecuado. Los sacrificios que hay que hacer, el tiempo que pasas lejos de casa, las horas que domina tu vida. Tendría que ser con gente afín que quisiera ganar.

"He ganado casi un tercio de las carreras en las que he participado en la Fórmula 1, y no querría volver solo para participar. Querría volver para competir y estar en condiciones de impulsar un cambio. Así que tendría que ser algo bastante convincente para que me decidiera a volver".

Más de la F1 :

Horner ha publicado su autobiografía, Drive. Cuando se le preguntó si el libro insinuaba un posible regreso al paddock, el británico explicó que se sentiría satisfecho con lo que ya ha logrado si su etapa en el campeonato ha llegado a su fin.

"Sinceramente, no tengo ni idea. Me ha encantado el tiempo que he pasado en este deporte. Soy un aficionado a este deporte. Soy un aficionado a la Fórmula 1", explicó.

"Y, en lo que a mí respecta, si mi etapa en la Fórmula 1 ha llegado a su fin, me parece bien. Estoy orgulloso de lo que he hecho y me siento privilegiado por haber trabajado con quienes lo hice, pero sigo teniendo ganas de competir.

"Y si surgiera la oportunidad adecuada, en las condiciones adecuadas, estaría dispuesto a volver, pero tendría que ser con gente que, al fin y al cabo, quisiera ganar. No querría volver solo por participar. Eso no me atrae en absoluto".

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