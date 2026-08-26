Checo Pérez habla sobre el tiempo que le resta en F1: "Obviamente, no me queda mucho"
Checo Pérez no tiene intenciones de ser un piloto de F1 por muchos años más y tiene en claro cuáles serán las señales para pensar en el retiro
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Sergio Pérez regresó a la parrilla de la Fórmula 1 en 2025 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull, justo en una era donde algunos pilotos están extendiendo sus carreras mas allá de los 40 años, algo que el piloto de Cadillac no tiene pensado hacer.
“Obviamente, no me queda mucho. Diría que tal vez tres años, tres años más. Quiero ver este proyecto avanzar. Así que creo que eso requiere un poco más de tiempo”, dijo Checo Pérez en el podcast Beyond the Grid donde fue cuestionado si le gustaría tener una carrera tan longeva como la de Fernando Alonso. El piloto español, con 45 años, sigue analizando extender su carrera un año más para tener la oportunidad de pelear su tercera corona con Aston Martin.
“Respeto mucho lo que Fernando ha hecho, sabes, en el deporte y la motivación que tiene. Pero para mí no sería tanto tiempo porque quiero hacer otras cosas fuera de la Fórmula 1”.
Para el actual piloto de Cadillac, el momento de tener que pensar en el retiro tiene indicativos claros y eso es cuando se ha dejado de tener la voluntad no solo de conducir, sino de trabajar en equipo pensando en el desarrollo personal y dentro del equipo.
“No lo llamaría motivación. Es como el deseo, la voluntad. Lo ves desde afuera, cuando no estás en el auto, cuánto estás pensando en tus ingenieros, en tu auto. Cuando te vas y empiezas a pensar cada vez menos en eso, esa es la primera alarma. Porque cuando eres joven, en lo único que piensas es en lo que viene después, cómo vas a manejar mejor y qué técnicas diferentes puedes usar y ese tipo de cosas. Pero a medida que te haces más y más viejo, algunos pilotos son diferentes.
Sergio Pérez, Cadillac
Photo by: Eric Le Galliot
“A algunos pilotos les pasa a finales de los 20, a mediados de los 30, a mediados de los 40 y a otros... Tal vez veamos a Fernando hasta que tenga 60, sabes, todavía manejando a un nivel muy alto. Pero creo que Fernando es diferente. Y Fernando, creo que todavía tiene ese motor dentro de él”.
Sin embargo, aunque Checo Pérez reconoce cuáles son los indicativos explicó que tomar la decisión de poner fin a la trayectoria en la Fórmula 1 no es una decisión sencilla.
“Creo que es el deseo de hacer las cosas lo que, una vez que cae, de alguna manera todo lo demás le sigue, sabes, la reacción y ese tipo de cosas…al mismo tiempo es muy difícil, sabes, para un piloto darse cuenta como: sabes qué, es suficiente. Sabes, no soy tan competitivo como quisiera o como quiero ser. Y necesitas ponerle fin. Y creo que tomar esa decisión como piloto no es tan fácil. Pero al final debes ser muy honesto contigo mismo y estar agradecido, sabes, con ese niño que empezó todo”, finalizó.
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