Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez completa un show run en la Ciudad de México con un F2 con decoración Cadillac

El piloto mexicano Sergio Pérez cumplió con una exhibición en las calles de la Ciudad de México con un monoplaza modificado.

Publicado: 28 oct 2026, 18:53

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Checo Pérez este miércoles en Ciudad de México. (Foto: Bernardo Maldonado)

La primera participación de Sergio Pérez y Cadillac en el Gran Premio de la Ciudad de México inició este miércoles con una exhibición ante miles de aficionados en una de las principales avenidas de la capital del país, con el ahora renovado piloto realizando un show run para complacer a los miles de fanáticos que se dieron citas en las calles desde tempranas horas.

Dado que Cadillac no cuenta con coches antiguos al disputar su primera temporada dentro de la máxima categoría, el equipo recurrió a uno de los coches de la Fórmula 2 que se usaron en las filmaciones de la película de la Fórmula 1 y modificados por la escudería Mercedes para que aparentaran ser coches de la máxima categoría, aunque con las limitaciones de sonido y desempeño que eso conllevaba.

Sergio Pérez en el show run

Photo by: Bernardo Maldonado

A pesar de que el rugido del motor no era lo esperado, la gente mantuvo el ambiente festivo en todo momento, con pancartas y cartones con el rostro del piloto de Cadillac, que recién renovó su acuerdo con la escudería para el 2029.

Durante casi dos horas, Checo Pérez realizó tandas de alta velocidad sobre Reformas además de algunas donas para quemar neumáticos y dejar a los fanáticos envueltos en una estela de humo que disfrutaron. Dentro de los incidentes un niño logró romper el cordón de seguridad para tomarse una fotografía con el mexicano en una de las tandas donde el coche quedó detenido en la glorieta del emblemático Ángel de la Independencia.

En ese instante se pensó que el espectáculo se detendría, pero al final los mecánicos de la escudería lograron echarlo a andar y volvieron para una ronda más antes de que Checo realizara un recorrido de honor con las bandera mexicana y un coche de la colección de clásicos de Cadillac México.

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En el evento, Pérez exhibió el nomex que usará en el Gran Premio de México con tonalidades de las bandera local (verde, blando y rojo).

La presentación contó con Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, así como de Marcin Budkowski, director de la escudería y Valtteri Bottas, compañero de Pérez y de quien se rumora podría no conservar su asiento la próxima temporada.

Checo Pérez en el show run que realizó con Cadillac en Ciudad de México. (Foto: Bernardo Maldonado)

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