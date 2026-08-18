Checo Pérez ve una segunda mitad de temporada de la F1 2026 con oportunidades para Cadillac

Tras el parón veraniego de la Fórmula 1, Sergio Pérez espera que la segunda mitad de la temporada sea mucho más productiva para Cadillac y puedan reducir la distancia contra el grupo medio, el objetivo que han ido consiguiendo poco a poco en la primera mitad pero que, en las últimas carreras, pareció perderse ante constantes fallas en el coche del mexicano.

Checo Pérez llega para reencontrarse con el circuito de Zandvoort, una carrera en la cual ha sumado puntos en cada participación desde que el trazado de los Países Bajos regresó al calendario en el 2021. En el 2025 el mexicano no estuvo presente dado su año sabático tras su salida de Red Bull.

El mexicano reconoció en un comunicado de prensa que el descanso de agosto fue importante después de una intensa primera parte del año, aunque admitió que estaba deseando volver al volante de su monoplaza de Cadillac esperando que la segunda parte de la campaña sea más productiva en cuanto a resultados.

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"La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también, espero, algunas grandes oportunidades, y no puedo esperar para comenzar".

"Después de una intensa primera mitad de la temporada, es bueno que todos hayan tenido algo de tiempo de descanso en agosto, pero también se siente muy bien estar de vuelta en un circuito de carreras".

Cadillac encara este tramo de la temporada con cambios importantes en su estructura deportiva, incluyendo la llegada de Marcin Budkowski al puesto de director del equipo. Pérez destacó su interés por comenzar a trabajar de cerca con el nuevo responsable de la escudería y espera construir rápidamente una relación de trabajo sólida con el dirigente polaco en un momento clave para el desarrollo del proyecto.

"Tengo muchas ganas de ponerme al día rápidamente con Marcin y con el resto del equipo".

Durante la semana pasada cuando Budkowski fue presentado, el nuevo director de la escudería dejó en claro que la presencia de Checo Pérez ofrece una garantía de tener un piloto con experiencia que ayude al desarrollo del monoplaza dejando en claro que, el deseo del equipo, es mantenerlo para el 2027.