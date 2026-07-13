La noticia de que Sergio Pérez inició un proceso legal para salvar a Force India es conocida, pero pocas veces el piloto mexicano había explicado la complejidad que vivió en la temporada 2018 cuando no solo su futuro, sino el de cientos de trabajadores estuvo en juego.

Las deudas del empresario indio Vijay Mallya, quien afrontaba complicaciones económicas en su país por las complicaciones de su aerolínea habían puesto en duda la estabilidad de la escudería Force India. Ahora, en el podcast High Performance el ahora piloto de Cadillac contó la historia de aquel momento en que tuvo que decidir en iniciar un proceso legal, pero sobre todo explicar a los trabajadores por qué lo hacía.

“Yo no tenía idea de nada relacionado con lo legal, pero me debían dinero, no me pagaron mi salario durante todo el año, así que era algo normal, ¿sabes? Teníamos un poco de retrasos, pero luego mi mánager me dijo que había una petición de liquidación por parte de uno de los proveedores al que no se le había pagado”, explicó Pérez en el podcast presentado este domingo.

“¿Qué significa eso? Básicamente que podían cerrar la empresa y que todo el equipo perdería su trabajo”, indicó Checo Pérez antes de comenzar a detallar como él y Julian Jakobi, su representante de ese momento, iniciaron el proceso.

“Si no los poníamos en administración judicial el equipo habría quebrado en ese momento y toda esa gente habría perdido, todo el equipo. En ese momento era Force India, que ahora es Aston Martin. Aston Martin no existiría. Tuvimos 90 días para encontrar un comprador y afortunadamente para el equipo llegó Lawrence (Stroll) y terminó comprándolo mientras estábamos en administración judicial”.

Pérez explicó la situación que se vivió en ese momento donde tenía que compartir la conducción del coche con los abogados, pero a la vez tranquilizando al equipo, un triple trabajo que nunca más ha tenido que enfrentar.

“Fue una locura porque todo esto estaba pasando durante el verano, en realidad entre carrera y carrera. Recuerdo, antes de subirme al auto, tener conversaciones con abogados sin entender absolutamente nada. Ahora es mucho más fácil, ahora le puedes preguntar a ChatGPT y te responde: ‘Dime cómo poner un equipo de Fórmula 1 en administración judicial’.”

“Al final, recuerdo decirle a toda mi gente alrededor... porque suena mal, "el piloto está poniendo al equipo en administración judicial". Pero somos un equipo. Así que recuerdo hablar con todo el personal en una de las carreras y decirles: ‘Miren, lo estoy haciendo porque es lo correcto para todos aquí, de lo contrario ustedes van a perder todo, todos sus trabajos y demás’. Así que terminé explicándoles cómo funcionaba y se quedaron mucho más tranquilos, pero al final del día hubo mucha incertidumbre durante el periodo de administración.

“Como piloto idealmente quieres estar en el escenario donde solo puedas concentrarte en el rendimiento, en tu rendimiento con tu equipo, pero a veces no estás en esa posición de lujo. Terminé intentando ser el mejor, digamos, abogado que pudiera ser para el equipo y el mejor piloto, intentando separar cuando tenía que subirme al auto e intentar rendir lo más posible para el equipo porque estábamos teniendo algunas buenas carreras, en algunas carreras estábamos en los puntos e incluso en los podios”.

Sergio Perez, Racing Point Force India VJM11 Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

La falta de lealtad de Aston Martin

Si bien Sergio Pérez salvó al equipo y se mantuvo con Racing Point durante dos temporadas más, Lawrence Stroll y la directiva decidieron no hacer válido el contrato que tenían firmado con el mexicano por tres años a partir del 2021, año en que cambiarían para llamarse Aston Martin, una situación de la cual aprendió otro de los lados duros de la Fórmula 1.

“Era como que mi futuro iba a ser con ese equipo en el que había estado prácticamente toda mi vida y al que ayudé a comprar y demás. Realmente pensé que iba a ser parte de ese proyecto junto con Lawrence y Lance, pero luego, obviamente, Sebastian (Vettel) quedó disponible, ya sabes, un cuatro veces campeón del mundo quedó disponible y entendí que así funciona este deporte”

“Yo me quedé como: ‘Mira, no hay lealtad en este deporte’. No lo tomé como algo personal, de hecho tengo una excelente relación con toda la gente en Aston”.

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