Checo Pérez revela por qué confía en el proyecto de Cadillac cuando se enfila a la primera mitad de su debut
Sergio Pérez señaló la razón por la cual confía en que Cadillac será un equipo competitivo que le permitirá demostrar su talento.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La trayectoria de Sergio Pérez experimentó un vuelco total para la temporada 2026 porque luego de cerrar un ciclo complicado con Red Bull que lo llevó a un año sabático regresó al campeonato liderando el proyecto de Cadillac.
En una profunda charla concedida al podcast High Performance, Checo Pérez se sinceró sobre las secuelas de su última etapa en Milton Keynes y los objetivos personales que persigue en esta nueva aventura estadounidense.
El piloto de Guadalajara admitió que los meses finales en la escuadra austriaca erosionaron su estabilidad competitiva, catalogando ese periodo como "tóxico". Sin embargo, la irrupción del ambicioso programa respaldado por General Motors le ofreció la plataforma ideal para buscar una revancha deportiva.
“Cuando surgió el proyecto con Cadillac, pensé: 'Este es un proyecto enorme; esta es una marca enorme'. Y cuando conocí a Dan [Towriss], supe que este tipo es muy competitivo y que hará lo que sea necesario para llevarlo a un nivel muy bueno. Puede ser mi proyecto también. Puedo ser parte de él y demostrarme a mí mismo que soy uno de los mejores, y quiero hacer eso porque siempre he creído que soy uno de los mejores de la parrilla”, reveló el piloto mexicano quien expresó por qué confía en el proyecto.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hasta ahora, Cadillac no ha logrado consumar puntos, pero Checo Pérez ya estuvo en la zona del top 10 en el Gran Premio de Mónaco antes de que una sanción le quitara la primera unidad para la escudería.
A diferencia de otros proyectos que llegan a la Fórmula 1, el mexicano considera que Cadillac está en el camino correcto para obtener éxito dado que han avanzado rápidamente en el desarrollo del coche encontrando correlación entre lo que se desarrolla en la fábrica y lo que se coloca en pista.
“Por supuesto, es muy pronto... Solo estamos en nuestra sexta carrera y hay una especie de cultura que se está construyendo. Pero puedo ver que los dueños no se detendrán hasta lograrlo. Estás hablando de General Motors y TWG. Hay dos grandes fuerzas que no van a detenerse hasta llegar allí”, concluyó Pérez.
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