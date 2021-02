"Con Pérez, Red Bull podrá jugar con Mercedes en vez de ser su juguete"

Desde la salida de Daniel Ricciardo a finales de 2018, Red Bull no ha tenido un piloto fuerte para acompañar a Max Verstappen en la parte delantera de la parrilla, algo que ha dejado a la escudería en inferioridad de condiciones a la hora de jugar con las estrategias frente a Mercedes, que casi siempre tiene a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas en los primeros puestos.

Para el holandés Doornbos, quien disputó tres grandes premios para Red Bull a finales de la temporada 2006, la llegada del mexicano "Checo" Pérez cambiará esa ecuación y dará a Red Bull opciones para plantear las carreras a Mercedes.

"Con Pérez se les abrirá todo un mundo nuevo. No digo que vaya a ser super rápido de inmediato -no creo que la clasificación sea necesariamente el punto más fuerte de Pérez-, pero con diez años de experiencia en varios equipos ha desarrollado una habilidad para llegar al máximo los domingos cuando lo necesita", dijo Doornbos en una entrevista con Motorsport.com.

"Eso es también lo que buscaba Red Bull, para poder empezar a jugar con Mercedes, en lugar de ser el juguete de Mercedes. Así que ahí es donde se va a notar la diferencia", dice Doornbos, que por lo tanto espera que Red Bull pueda hacer más con la estrategia este año.

"Por otro lado, también puede darse la situación de que se suba y piense: '¡Caramba, qué difícil es conducir esta cosa! Al igual que sus predecesores tuvieron problemas con él. Pero en ese caso puede recurrir a su experiencia y creo que podrá controlar el coche muy rápidamente. Así que espero mucho de él", agregó.

Consultado si Sergio Pérez está preparado para ser el acompañante de Verstappen en las aspiraciones de campeonato del piloto holandés, Doornbos analizó: "Nunca lo admitirá así y creo que eso es algo muy bueno. Un atleta tiene que ser egoísta para llegar a la cima. Siempre tienes que pensar que eres el mejor. Es muy raro en el deporte que alguien firme un contrato como segundo piloto, tan descaradamente como Rubens Barrichello en Ferrari, que se conformó con el segundo puesto detrás de Michael Schumacher".

"Pero eso también es un mérito del deporte. Puedes escribir lo que quieras en el papel, pero muéstralo en la pista. Si Pérez y Verstappen tienen dos o tres fines de semana fuertes en el inicio de la temporada, Red Bull será el último equipo en decir que hay un claro primer y segundo piloto. Si un talento llega a la cima, Red Bull sólo lo apoyará. Que se peleen entre ellos en la pista. Sin golpearse, por supuesto".

De todos modos, Doornbos, quien también disputó algunas carreras con Minardi en 2005, recuerda que "Checo" está entrando a un equipo formado alrededor de Verstappen.

"Red Bull Racing es Max Verstappen. Así que también es un movimiento muy atrevido por parte de Pérez. Al mismo tiempo, era algo que no podía rechazar. Pero espero que una vez que quede claro que es el segundo piloto, Pérez acepte ese papel y haga de su prioridad ganar el título de constructores para Red Bull. Pero no hasta que esté absolutamente claro. Sin embargo, es lo suficientemente maduro como para reconocer que (no tiene ninguna posibilidad real de ganar el título)", finalizó.

