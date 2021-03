Pérez aún debe ajustarse a un ambiente "muy diferente" en Red Bull

El piloto mexicano llegó a Red Bull para la nueva temporada de la máxima categoría tras haberse quedado sin lugar en Racing Point (hoy Aston Martin) luego de pasar los últimos siete años con el equipo de Silverstone.

"Checo" Pérez ya lleva varias semanas de trabajo con su nueva escudería y de hecho disfrutó en Silverstone de un día de pruebas con un RB15 de 2018 y también condujo el nuevo RB16B en febrero durante el shakedown del monoplaza 2021, dos momentos muy importantes para familiarizarse con la forma de operar que tiene Red Bull.

Sin embargo, el ganador del GP de Sakhir 2020 admite que todavía debe afianzarse tanto dentro de la estructura del equipo como en la conducción del coche en sí mismo.

"Es más difícil de lo que realmente piensas, porque como puedes imaginar la posición del asiento que has tenido durante siete años de repente [necesitas cambiar]. Sigue siendo un Fórmula 1, pero es todo es tan diferente: los pedales, el volante, tu posición dentro del asiento, así que lleva un poco de tiempo", dijo Pérez este viernes en conferencia de prensa en Bahréin.

"Pero no me refiero sólo al asiento o a la comodidad dentro de la posición del asiento, me refiero a todo, con todos los procedimientos, con toda la comprensión del coche. Lleva un poco de tiempo entender todos los diferentes aspectos. Cómo funciona la suspensión, cómo funciona el equilibrio mecánico, cómo funciona la aerodinámica del coche, sigue siendo lo mismo que un Fórmula 1, pero es muy diferente cómo trabajan dos equipos, así que creo que (se trata de) ponerse al día", agregó.

Consultado si cree que a él puede llevarle más tiempo el cambio a un nuevo equipo al haber pasado siete temporadas con otra escudería, Pérez siente que es similar para todos los que se mudan de organización.

"Estoy seguro de que es lo mismo para todos. Quiero decir que Carlos (Sainz) debe tener una situación similar (en Ferrari). Todo es muy diferente. La forma de hablar del alerón delantero es diferente, ya sabes, la suspensión funciona muy diferente. Así que hay un montón de cosas que tienes que dominar, y luego tienes que adaptar tu estilo también a un coche diferente así que es normal, creo que lleva un poco de tiempo".

Red Bull tuvo un sólido arranque este viernes en la pretemporada de la F1 en Bahréin, donde Max Verstappen marcó el mejor tiempo del día y el RB16B fue el coche que más vueltas completó con un total de 139 a manos del holandés.

El sábado será el momento de "Checo" Pérez de subirse al monoplaza en la que será su única jornada completa de trabajo antes de volver a tener medio día el domingo. Es por eso que el mexicano solo espera no enfrentar inconvenientes y poder girar lo máximo posible.

"No es ideal perder tiempo en pista, dado que como máximo tendrás un día y medio en el coche por piloto antes de la primera carrera, así que perder algo de eso no es ideal, especialmente si cambias de equipo. Así que espero que todo vaya bien para mí y que pueda pasar todo el tiempo posible en la pista", finalizó.

Información adicional por Oleg Karpov

Galería: las fotos de Sergio Pérez en la pretemporada de la F1 en Bahréin

