Checo Pérez reconoce su decepción con la primera temporada de Cadillac en la F1
El veterano mexicano considera que el equipo estadounidense debería ser capaz de seguir progresando tras el estancamiento que ha experimentado recientemente.
Sergio Pérez afirma que el reciente estancamiento de Cadillac en materia de desarrollo ha convertido las últimas carreras de Fórmula 1 en "una decepción", pero cree que el equipo podrá recortar otro segundo en 2026.
En la primera parte de la temporada, Cadillac mejoró notablemente su monoplaza para distanciarse del Aston Martin, que atravesaba dificultades, superando de forma constante al equipo de Silverstone para evitar el farolillo rojo y la última fila de la parrilla.
Sin embargo, este progreso se ha estancado últimamente; los propios avances de Aston Martin (incluidas sus mejoras aerodinámicas en Hungría y los Países Bajos, además de la búsqueda de potencia por parte de Honda) han supuesto una mejora significativa en los tiempos por vuelta, dejando a Cadillac rezagado.
Pérez considera que Cadillac es capaz de más. En el podcast "Beyond the Grid" de Fórmula 1, señaló que un equipo nuevo debería estar mejorando constantemente, pero que, en última instancia, su rendimiento reciente se ha estancado.
"En todos los aspectos, creo que las últimas carreras han sido una decepción. Hay mucha decepción porque no hemos avanzado. No hemos mejorado", afirmó Pérez.
"Al ser un equipo nuevo, esto es lo que deberíamos estar haciendo, como siempre. Así que sentí que había un cierto estancamiento en las últimas carreras.
"Y por eso tuvimos que revisar algunas cosas, cómo estábamos haciendo todo. Obviamente, al ser un equipo nuevo, hay muchas cosas que estamos aprendiendo constantemente".
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
Pérez lo expresó en términos de tiempos por vuelta, sugiriendo que al equipo le falta un segundo en el tiempo por vuelta que esperaba haber conseguido durante la primera mitad del año.
Dicho esto, considera que Cadillac "no está tan lejos" de los equipos consolidados, y que recortar ese tiempo podría cambiar las reglas del juego para el equipo y permitirle poner bajo presión a escuderías como Williams, Haas y Aston Martin.
"No creo que hayamos mejorado tanto como esperábamos", añadió Pérez. "[Hemos ganado] no sé, ¿un segundo? Pero probablemente esperábamos ganar dos segundos.
"Lo más importante es que entendamos y analicemos nuestros procesos: ¿por qué no ha llegado ese segundo? ¿Por qué no hemos mejorado en todas esas áreas diferentes?
"Porque no se trata solo de una cosa; al ser un equipo nuevo, hay muchos factores que influyen. Y yo los veo, ¿sabes? Si mejoramos nuestra carga, nuestro comportamiento en pista y muchas otras cosas, de repente ya no estaremos tan lejos.
"Estamos en la parte de atrás, pero medio segundo, un segundo, nos cambiaría la vida por completo en esta fase, ¿sabes? Y creo que, para nosotros, al ser un equipo nuevo, está a nuestro alcance. Es posible".
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