Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez presenta un casco especial para sus 300 carreras en el GP de México

Sergio Pérez mostró el casco con el que competirá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Luis Ramírez

Publicado: 27 oct 2026, 16:49

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Foto: Telcel

Foto de: Motorsport.com / ASP Inc.

Sergio Pérez quiere disfrutar su carrera 300 dentro de la Fórmula 1 a pesar de las complicaciones que tendrá en cuanto a la competitividad del monoplaza de Cadillac y como parte de los festejos presentó un casco especial que utilizará desde este miércoles en la exhibición que realizará en la Ciudad de México.

La nueva pieza que usará el mexicano desde mañana, cuando tome la avenida Reforma a partir de la mañana, presenta una decoración con toques prehispánicos en color blanco. Junto a los patrocinadores también muestra el número 300 que corresponde a número de arrancadas.

La carrera de México vivirá en la edición 2026 el retorno de Pérez luego de una ausencia tras su salida a finales del 2024 de Red Bull. Para el tapatío era importante volver a la serie para poder cumplir algunas tareas pendientes.

"Me mantiene mucho, en mi regreso, que no solo se trataba de mi, creció tanto el deporte en México que el compromiso era muy grande con toda la afición que ha crecido en los últimos años. Segundo por mi carrera, como deportista es muy importante para mi cerrar con broche de oro e irme cuando yo me quiera ir de la F1 ", dijo el mexicano.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Colton Herta, entre la emoción y la incertidumbre de su futuro con Cadillac para el 2027

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Checo Pérez a su 'yo' joven: "Disfruta los malos momentos...llegarás más lejos de lo pensado"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



10 h



Checo Pérez a su 'yo' joven: "Disfruta los malos momentos...llegarás más lejos de lo pensado"





Banderas azules afectaron a Checo Pérez en Austin; ya piensa en su GP 300 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Banderas azules afectaron a Checo Pérez en Austin; ya piensa en su GP 300 en México





Así vivimos la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Así vivimos la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Últimas noticias





Checo Pérez presenta un casco especial para sus 300 carreras en el GP de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



9 min



Checo Pérez presenta un casco especial para sus 300 carreras en el GP de México





Colton Herta, entre la emoción y la incertidumbre de su futuro con Cadillac para el 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



58 min



Colton Herta, entre la emoción y la incertidumbre de su futuro con Cadillac para el 2027





Colapinto no estará en la FP1 del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su coche



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Colapinto no estará en la FP1 del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su coche





Bearman tacha de "locura" la sanción de 10 segundos por su toque con Gasly en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 h



Bearman tacha de "locura" la sanción de 10 segundos por su toque con Gasly en Austin

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete