Fórmula 1 Las Vegas GP

Checo Pérez no quiere un Cadillac feliz solo por participar y exige mejoras para 2027

Sergio Pérez no se anduvo con rodeos para describir lo que consideraba una clara falta de urgencia en el equipo Cadillac de Fórmula 1 a principios de este año

Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 5:58

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Hay un enemigo común en la Fórmula 1, y es el tiempo. Para los veteranos en el otoño de su carrera, eso no es solo el tiempo en el cronómetro, sino también los años que pasan sin competir en la punta.

Tras recuperarse de un duro final a su etapa en Red Bull, Sergio Pérez recibió con agrado un nuevo desafío después de un año fuera con la start-up Cadillac. Pero tras haber cruzado recientemente el umbral de los 300 grandes premios disputados, la novedad de simplemente terminar carreras y estar para completar la parrilla pronto se le pasó, con equipo nuevo o no.

El equipo siguió sumido en problemas operativos, fallos de calidad de construcción y duendes de fiabilidad, muchos de los cuales eran comprensibles, pero algunos de los cuales Pérez consideraba que ya deberían haberse resuelto hace tiempo.

Y antes de que el ahora piloto de 36 años firmara lo que cree que es su último contrato de F1, que lo lleva hasta 2029, Checo Pérez fue una de las voces dentro del equipo que percibía una falta de urgencia para hacer que una estancia prolongada mereciera la pena.

Pérez no estaba solo con esa opinión. El CEO Dan Towriss lideró una reestructuración a mitad de temporada, empezando por la cúpula con el jefe de equipo fundador Graeme Lowdon, pero llegando mucho más lejos con una oleada de salidas.

Al reflexionar sobre el episodio en Las Vegas, Sergio Pérez fue contundente sobre lo que sentía que debía cambiar.

"Para mí estuvo muy claro desde el primer día que no volvía a la Fórmula 1 solo por el hecho de estar aquí en la F1", dijo. "Al ser un equipo nuevo, de alguna manera parecía que mucha gente estaba realmente feliz solo por estar aquí y pasárselo bien. Esto no es algo que quiera ver en el equipo.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Quiero asegurarme de que seamos un equipo que está empujando al 100% en la fábrica, en la pista, operativamente, porque es la única manera en que podremos avanzar. La competencia es altísima y creo que no hay sitio para nadie en este equipo que esté simplemente feliz de estar aquí. Tienen que irse, porque este es un equipo en el que vamos a empujar muchísimo en los próximos años para asegurarnos de que podamos progresar".

Liderar esa ofensiva es ahora el trabajo del ex hombre de Renault Marcin Budkowski. Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía la misma urgencia por parte del sucesor de Lowdon, Pérez respondió: "Obviamente es más difícil, ¿no? Porque está en una posición diferente y obviamente ve las cosas de otra manera porque recibe toda la información a diario.

"Pero obviamente hay mucha urgencia porque las cosas en la Fórmula 1 pueden cambiar muy rápido. El próximo año es un año crucial para Cadillac para asegurarnos de que podamos mostrar nuestro progreso. Porque de lo contrario todos sabemos cómo funciona este negocio y la presión puede aumentar extremadamente rápido".

Checo Pérez también había estado liderando entre bastidores la ofensiva para traer sangre nueva, habiendo desempeñado un papel en la llegada de su antiguo aliado de Red Bull Craig Skinner, que empezó a trabajar en el equipo esta semana como ingeniero jefe de desarrollo. El ex Mercedes y Aston Martin Eric Blandin también se ha unido al equipo y está sobre el terreno en Las Vegas.

"Esos tipos lo han hecho todo en la Fórmula 1", dijo. "Solo están aquí porque quieren demostrar su valía en un proyecto diferente. Todos sabemos lo buenos que son, pero este es un proyecto diferente en el que básicamente necesitamos empezar a implantar esta cultura, a colocar a estas personas, y creo que aportarán mucho a la organización actual".

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Con la cantidad de trabajo que tiene por delante el equipo, antes de lo que probablemente será otro duro año de construcción en 2027, Pérez también estaba interesado en ver a su compañero Valtteri Bottas retenido en el equipo en lugar de promocionar a un novato como Colton Herta.

"Aporta mucha velocidad, mucha experiencia al equipo y creo que en esta etapa es crucial", insistió el mexicano. "Siempre he dicho que creo que el equipo tiene cosas mucho más importantes en las que centrarse que los pilotos por ahora, así que estoy contento en ese sentido.

"Ahora podemos quitarnos esa distracción de en medio y asegurarnos de que operativamente podamos hacer buenas paradas, y podamos hacer cosas buenas porque las últimas carreras, operativamente, han sido flojas".

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