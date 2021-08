Sergio Pérez podría perder su motor por el golpe de Bottas en Hungría

La carambola que desató Bottas en el inicio de la carrera este domingo en el circuito de Hungaroring ya tuvo grandes consecuencias para Red Bull, debido a que causó el retiro de "Checo" Pérez y dejó con severos daños al coche de Max Verstappen, quien apenas pudo terminar décimo.

Sin embargo, el equipo de Milton Keynes podría afrontar más dolores de cabeza respecto de la unidad de potencia del mexicano, ya que el golpe del Mercedes de Bottas contra el RB16B de Pérez fue tal que llegó a romper el radiador, tal como indicó inicialmente el propio piloto.

"Perdió todo el agua inmediatamente. Así que tendremos que mirar con más detalle pero los informes iniciales son que ya no estará en servicio", informó Christian Horner, jefe de Red Bull, luego de la carrera.

La preocupación en torno al motor de Pérez llega luego de que el equipo cambiara este domingo la unidad de potencia de Verstappen, la misma que había sido revisada tras el accidente causado por Lewis Hamilton en Silverstone, después de que Honda detectara un problema durante la noche.

Por reglamento cada piloto puede utilizar un máximo de tres motores por temporada y en caso de necesitar un cuarto, deben cumplir una sanción en la parrilla de salida de la carrera en que se realiza el estreno de la nueva planta impulsora.

Preguntado Horner por Motorsport.com si tenía esperanzas de poder completar la temporada sin recurrir a un cuarto motor en algunos de sus coches, el jefe de Red Bull respondió: "Me temo que muy pocas. Y eso es muy frustrante para Honda, porque no se debe a la fiabilidad, sino a los accidentes que no hemos causado".

"Así que ellos están sintiendo el peso de esto así como nosotros en el lado del chasis y no hay que subestimar el tema del tope de gasto. Es algo que necesita ser analizado porque en un entorno de tope de gastos, los incidentes que hemos tenido durante el último par de semanas han sido brutales".

Información adicional por Jonathan Noble

Galería: Las fotos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 5 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 6 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 7 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 9 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 13 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 14 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 15 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 16 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 17 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21 21 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, lucha con Mick Schumacher, Haas VF-21 22 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, lucha con Mick Schumacher, Haas VF-21 23 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 24 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 25 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Mick Schumacher, Haas VF-21 26 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, hace una parada en pits 27 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 28 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, mientras ponen una vuelta a Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 29 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 30 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 31 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, adelanta a Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 32 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, adelanta a Mick Schumacher, Haas VF-21 33 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Mick Schumacher, Haas VF-21 34 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 35 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 36 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 37 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 , Lewis Hamilton, Mercedes W12 38 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 39 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 40 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 41 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, George Russell, Williams FW43B 42 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 43 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 44 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, hace una parada en pits 45 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, hace una parada en pits 46 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 47 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 48 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 49 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images