El Gran Premio de Austria 2026 marcó un nuevo punto de desarrollo técnico para Cadillac con el equipo estadounidense llevando el paquete de actualizaciones más extenso de toda la parrilla que se usaron en el coche de Sergio Pérez.

Las evoluciones constaban de 10 modificaciones que afectaban de manera integral la carrocería, las entradas de los pontones, el difusor, el beam wing y, de forma muy profunda, el piso del monoplaza. Sin embargo, la posibilidad de evaluar el paquete se vio comprometido desde el viernes cuando Checo Pérez tuvo problemas en ambas sesiones, mientras que Valtteri Bottas solo pudo completar la FP1 antes de también abandonar la FP2 por un problema de ensamble.

En la clasificación, Pérez quedó a menos de 1.4 segundos de los Williams, lo cual podría considerarse un avance al marcar una mayor diferencia sobre los Aston Martin, pero para Sergio Pérez el resultado no ha sido del todo lo esperado.

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Al ser cuestionado en la zona de medios sobre si realmente estaba sintiendo los beneficios de la masiva evolución en pista, el piloto mexicano fue sumamente honesto sobre la complejidad de evaluar tantas piezas nuevas en un circuito con características tan particulares.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Creo que es muy difícil de comparar, pero en todas partes ha sido un poco un paso adelante. Pero con la altitud y este circuito siendo tan diferente, creo que Silverstone nos dará una lectura mucho mejor...”.

La ingeniería de Cadillac rediseñó desde la cubierta del motor hasta los perfiles del alerón trasero buscando optimizar la eficiencia aerodinámica y la refrigeración de la unidad de potencia Ferrari. No obstante, en una pista tan corta como la de Spielberg, las décimas de segundo pesan el doble. Pérez no ocultó su preocupación al ver que, pese a la ganancia local de carga aerodinámica, la distancia respecto al resto de la zona media es un paso importante que deben dar.

“En general, creo que parecemos estar encontrando pasos que no son tan grandes como nos gustaría, porque la siguiente posición todavía estaba a cuatro décimas de nosotros en una pista tan pequeña. La brecha es bastante grande”.

“Así que creo que todavía hay mucho por jugar. Y con suerte podemos ser un poco más fuertes, podemos dar un paso adelante, principalmente en la carrera, que es donde más estamos buscando. También hemos hecho muchos cambios en los neumáticos. Así que espero que eso nos dé frutos mañana, y podamos ver un poco más de progreso ahí”, finalizó el mexicano.