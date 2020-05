Nunca habría firmado ese contrato con McLaren, dice manager de Pérez

"Checo" Pérez se unió a McLaren después de dos temporadas en la Fórmula 1 con Sauber y habiendo logrado tres podios en 2012, llegando incluso a estar cerca de ganar en el GP de Malasia.

Pero a pesar de toda la expectativa que generó la llegada del mexicano a una escudería legendaria de la máxima categoría, campeona en múltiples ocasiones y con siete triunfos en la temporada anterior, 2013 terminó siendo un año de pesadilla para Pérez en el que apenas fue 11° en el campeonato, dos puestos por detrás de Jenson Button, su compañero de equipo y campeón 2009 de F1.

Hablando sobre aquel paso de "Checo" por McLaren, Julian Jakobi, su actual manager reconocido por haber manejado la carrera de Ayrton Senna, entre muchos otros pilotos de F1, considera que fue un error que Pérez firme por el equipo de Woking.

"'Checo' lo había hecho muy bien en Sauber en los primeros años, probablemente el lugar adecuado para él, y estaba en la Academia de Ferrari y luego, de alguna manera, Adrián Fernández (manager de Pérez) fue convencido de que la mejor ruta era ir a McLaren", dijo Jakobi en Beyond the Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.

"Probablemente no era el mejor momento para ir a McLaren. Y firmaron ese contrato, que yo nunca habría firmado. Porque en realidad, si lo piensas, en ese momento, eran Jenson y 'Checo' en McLaren. Y cuando te mudas a un equipo, donde tienes un piloto establecido, como Jenson, te lleva bastante tiempo de la temporada ponerte al día y ver cómo funcionan las cosas".

Si bien Jakobi cree que Pérez "no hizo un mal trabajo" en McLaren, piensa que "era un mal momento de la carrera de 'Checo’' para ir allí".

"Era demasiado joven e inexperto para ir allí en ese año en particular cuando el equipo no estaba al nivel que había estado. Jenson era el establecido. Y fue difícil para él (Perez). Creo que si se hubiera quedado un segundo año, lo hubieras visto muy diferente en McLaren. Pero el contrato que firmaron le dio las opciones a Ron (Dennis, jefe de McLaren). No sé qué había en el contrato de Jenson, pero ya sabes... De todos modos, me pidieron que me hiciera cargo a finales de 2013, lo cual hice".

Sin lugar en McLaren, Pérez logró reconstruir su carrera en la F1 al pasar a Force India para 2014, equipo con el que ha conseguido cinco podios desde entonces, algo que Jakobi cree que no es valorado.

"Mucho”, respondió cuando se le preguntó si "Checo" era un piloto subestimado. "Quiero decir, ¿cuántos otros pilotos han conseguido podios que no sean de los tres equipos top en los últimos años? No muchos. Y 'Checo' ha tenido unos cuantos. Ya sabes, tuvo en Sauber y en Force India. Ha terminado P7 en todos los años (2016 y 2017). Fue el mejor del resto fuera de los seis primeros pilotos de los tres mejores equipos cada año, excepto el año en que Force India entró en administración en 2018", finalizó.

Los números de Sergio Pérez con McLaren, además de imágenes en su temporada: