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Fórmula 1 GP de Bélgica

Checo Pérez explica los desafíos que enfrentará Cadillac en Spa

El Gran Premio de Bélgica marca la siguiente parada en la temporada 2026 de F1 para Checo Pérez con el equipo Cadillac.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac

Sergio Perez, Cadillac

Foto de: Eric Le Galliot

Tras la satisfacción de haber llegado a la meta con los dos coches en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de haber sufrido con la fiabilidad en Austria, y de haber dado un salto de competitividad, Cadillac espera seguir avanzando cuando la Fórmula 1 llegue al circuito de Spa-Francorchamps este fin de semana.

Para Sergio Pérez, marcará el regreso a uno de los circuitos más bonitos para conducir y donde el mexicano supo lucirse en el pasado, con dos segundos puestos en 2022 y 2023, además de tres clasificaciones en primera fila en su tiempo en Red Bull, mientras que también logró seis finales en el top 6 previo a su etapa con el equipo de Milton Keynes.

"Después de un buen rendimiento competitivo en Silverstone, estamos listos para Spa, que representa un desafío muy diferente al de cualquier otro circuito del calendario. No solo es mucho más largo, sino que allí el corazón siempre late un poco más rápido", dijo Pérez en la previa. 

"Es un circuito de muy alta velocidad y tiene la particularidad de generar fuerzas G negativas al pasar por la compresión de Eau Rouge. Será un fin de semana interesante en términos de gestión de la energía y de la altura del coche, además de la gestión de los neumáticos, por lo que estos aspectos serán uno de nuestros principales focos el viernes, junto con el análisis de las novedades que llevaremos", agregó.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Erik Junius

Valtteri Bottas, compañero de equipo de Checo Pérez en Cadillac, coincidió con el de Guadalajara y también espera ansioso ver lo que el MAC-26 pueda hacer en Spa-Francorchamps.

"Fue positivo completar toda la distancia en Silverstone y sentí que dimos un verdadero paso adelante tanto en fiabilidad como en competitividad. Ahora tengo muchas ganas de ver cuánto hemos progresado en esas áreas durante las últimas dos semanas". 

Además, el finlandés señaló los desafíos que presenta la pista belga para el piloto y el coche.

"Tendremos que trabajar duro este fin de semana para maximizar nuestro potencial. Se suele pensar que Spa gira únicamente en torno a la velocidad, pero en realidad es un circuito mucho más equilibrado que eso. Es un trazado en el que el piloto necesita tener plena confianza en el coche para comprometerse en las curvas más rápidas y atacar los pianos a alta velocidad". 

"Hemos trabajado muchísimo en la fábrica para llegar este fin de semana con una buena puesta a punto de base, que nos permita aprovechar al máximo los entrenamientos y progresar a partir de ahí", finalizó.

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