Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"

Tras perderse la FP1, Checo Pérez analiza junto a Cadillac montar un nuevo motor y penalizar en el GP de Sao Paulo ante una caótica carrera

Luis Ramírez

Publicado: 6 nov 2026, 21:16

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sergio Pérez espera que las condiciones de lluvia que se esperan tanto para la carrera como para la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo 2026, le permita a él y Cadillac tener una última oportunidad de una competencia alocada y poder pelear en el pelotón medio y sellar con ello el mejor resultado de la temporada en una pista donde por ritmo están, por ahora, fuera de la contienda.

Checo Pérez perdió la primera práctica cediendo el control al estadounidense Colton Herta, esto con el objetivo de lograr los puntos necesarios para la superlicencia, misión que cumplió. El mexicano recuperó los mandos de su coche en la FP2 y, aunque por momentos saltó a la posición 18 con el compuesto blando, su giro le fue borrado por límites de pista finalizando en el lugar 20.

Al hablar sobre la desventaja que supuso no rodar en condiciones un poco mejores en la primera sesión, Pérez dijo: “Condiciones bastante complicadas. Creo que con la lluvia y la temperatura tan baja en el asfalto, todo será muy diferente de cara a la carrera. Pero en general, perderse la FP1 nunca es lo ideal”, indicó el piloto.

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Sin embargo, apuntó que lo exhibido en la segunda sesión en las simulaciones lo dejó satisfecho: “Aun así, me siento contento, especialmente con el ritmo en las tandas largas. Creo que hay muchos ajustes que podemos hacer para encontrar más velocidad y acercarnos a los autos de adelante”.

Cuando fue pregunta sobre la posibilidad de aprovechar el caos con la lluvia, el cual genera la salida del safety car en Interlagos, como ya se ha visto en ediciones pasadas, Pérez respondió: “Definitivamente podría ser una oportunidad”

De hecho, el mexicano señaló que el equipo analiza la estrategia a seguir el sábado en, donde, existe la posibilidad de penalizar.

“Todavía no hemos decidido qué haremos con el motor, si penalizaremos para estrenar uno nuevo o no, así que es algo que discutiremos esta noche porque, evidentemente, aquí pueden pasar muchas cosas”.

Pérez reconoció que si no es en Brasil será en otra carrera cuando deban penalizar antes de concluir la temporada. “Sí, por lo que parece, sí. Así que dependerá de si consideramos que esta es la mejor oportunidad para maximizar el resultado”.

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