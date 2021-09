Horner: "Lo de 'Checo' es muy frustrante para él y para el equipo"

Sergio Pérez había dicho en la previa del Gran Premio de Países Bajos que deseaba tener un fin de semana limpio luego de tres carreras fuera de los puntos, pero el resultado de la clasificación este sábado lo dejó con una cuesta por subir el domingo.

El piloto de Guadalajara se vio eliminado en la primera fase de la sesión clasificatoria, algo que no le sucedía desde el GP de Estiria de la pasada temporada. Para Red Bull fue la primera eliminación de uno de sus coches en Q1 desde la de Alex Albon en Sochi 2019.

"Por desgracia, creo que probablemente fueron una combinación de cosas", comenzó Horner la explicación de lo ocurrido con Pérez en diálogo con Sky Sports de Gran Bretaña.

"Podríamos haberlo enviado a pista un poco antes. Lo enviamos con suficiente tiempo. Pero entonces todos esperaron en el pit lane, lo que han estado haciendo muchísimo en esta pista. Así que perdió muchísimo tiempo para entrar en el circuito. Y estaba muy, muy apretado al llegar al último sector. Así que le dimos la instrucción de que había que empujar. Pero todavía había dos o tres coches por delante de él para pasar por esas últimas curvas. Le faltó un segundo y medio. Así que es muy frustrante, ya sabes, para él y para el equipo. Tendremos que luchar mañana".

Más allá de los factores externos que llevaron a que "Checo" no pueda pasar a la Q2, el mexicano ha estado lejos de Max Verstappen, su compañero en Red Bull, desde el primer entrenamiento del viernes y confesó no sentirse a gusto con el RB16B en el trazado de Zandvoort.

Preguntado por la diferencia entre sus dos pilotos, Horner comentó: "Creo que Max ha sido excepcional en el primer sector. Creo que si te fijas en las curvas, la dos y la tres en particular, esa es la que se destaca, no solo para Sergio, sino creo que para toda la parrilla, y Sergio no se ha sentido del todo confiado. Iba para la tercera posición, su tanda larga se vio bastante decente ayer, pero obviamente va a tener mucho trabajo que hacer mañana".

La ausencia de Pérez en las primeras posiciones de la parrilla puede ser un dolor de cabeza el domingo para Red Bull en cuanto a la estrategia en la lucha por la victoria, ya que Mercedes podrá presionar con Valtteri Bottas en favor de Lewis Hamilton, quienes inician justo detrás de Verstappen, autor de la pole position hoy.

"Sólo tenemos que bajar la cabeza y seguir con nuestra propia carrera y en un mundo perfecto, nos alejaríamos al frente. Pero creo que no va a ser tan sencillo", dijo Horner

"Pero ya sabes, tienen dos tipos que pueden dividir sus opciones. Pero el que tenemos que vencer obviamente es Lewis, así que tienes que elegir tus peleas", finalizó el jefe de Red Bull.

Galería: Las fotos de Sergio Pérez en el GP de Países Bajos

