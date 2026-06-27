Checo Pérez confía en la carrera tras el calvario en la clasificación en Austria: "Fuimos a ciegas"
Sergio Pérez detalló el fuerte impacto que tuvo la falta de rodaje del viernes previo a la sesión clasificatoria en el Red Bull Ring.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de Austria 2026 continúa presentándose como un auténtico rompecabezas para Sergio Pérez y la escudería Cadillac y luego de los fallos electrónicos del viernes que limitaron el kilometraje del mexicano, el sábado resultó una mejoría cerrando la brecha contra los Williams en la clasificación, aunque como en otras ocasiones, cayendo en la Q1 ante la falta de ritmo y posicionándose 19.
Durante la sesión de medios en el Red Bull Ring, Checo Pérez no ocultó el impacto negativo que significó perder el valioso tiempo de pista del día anterior, especialmente al tener que evaluar los componentes del nuevo paquete técnico del equipo norteamericano que constaba de 10 actualizaciones.
“Sí, bastante. Obviamente estás en desventaja, especialmente con un paquete tan grande. Hay mucho que probar, mucho que aprender. Así que fuimos a la clasificación un poco a ciegas allí”, dijo el mexicano.
A pesar de las limitantes en la puesta a punto a una sola vuelta, el originario de Guadalajara analizó la diferencia en los cronómetros, reconociendo que maximizar el rendimiento del coche actual no habría bastado para recortar la considerable brecha frente al rival más cercano en un circuito tan corto como es el de Spielberg.
“Por supuesto que no maximizamos nuestro rendimiento, pero aun así no creo que hubiera cuatro décimas en ello, que es lo que necesitábamos para la siguiente posición. Así que todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.
Sergio Perez, Cadillac
Photo by: Eric Le Galliot
La apuesta de Cadillac: Configuración enfocada en el ritmo de carrera
Sin embargo, Sergio Pérez indicó que la apuesta de Cadillac ante todas las complicaciones que tuvieron el viernes se enfocó en el paso del ritmo de carrera, donde esperan que las mejoras en refrigeración paguen a favor del MAC-26.
“Sí, definitivamente estamos en una gran desventaja. No hemos tenido mucho tiempo para preparar la clasificación. Nos hemos estado enfocando un poco más en la carrera. Así que espero que eso también pueda dar frutos mañana, la degradación va a ser alta por aquí. Será una carrera muy calurosa”.
“Así que creo que todavía hay mucho por jugar…Así que espero que eso nos pague mañana y podamos ver un poco más de progreso ahí”.
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