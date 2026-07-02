El Gran Premio de la Gran Bretaña se presenta como la prueba de fuego definitiva para las nuevas regulaciones técnicas y de unidades de potencia de la Fórmula 1 en 2026. Las icónicas zonas de alta velocidad de Silverstone, combinadas con la drástica reducción de zonas de frenado, han generado dudas del comportamiento que podrían tener los coches este fin de semana, donde además habrá poco tiempo para las configuraciones dado que se trata de un fin de semana formato sprint.

Tanto Sergio Pérez como Franco Colapinto coincidieron durante la jornada de medios en que la falta de oportunidades para recuperar energía convertirá este fin de semana en un auténtico dolor de cabeza para los ingenieros de motores, modificando incluso las trazadas óptimas de las curvas más rápidas del mundo.

Un Silverstone desconocido bajo la nueva normativa

Sergio Pérez fue contundente al señalar que el cambio normativo se hará sentir con fuerza en este circuito debido a sus características de alta velocidad continua. "Creo que va a ser muy diferente. Creo que en el último circuito realmente no pensamos en ello. No hemos hablado mucho sobre el cambio de regulación, pero creo que este es un circuito donde lo notaremos bastante, ya sabes, porque no hay mucha recuperación de energía a lo largo de la vuelta. No se frena mucho, así que sí", analizó el piloto de Cadillac.

Ante las interrogantes sobre cómo se verán afectadas curvas míticas como Copse, Maggotts o Becketts, Checo Pérez detalló la relevancia que tomará la gestión de los mapas de la unidad de potencia: "Todo depende de cómo estén configurados los motores, ya sabes, porque también se puede jugar en ese aspecto. Así que la configuración del motor, por así decirlo, se convierte en un factor bastante importante a lo largo de la vuelta para decidir dónde recuperar toda la energía".

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El tapatío también reveló que los pilotos tendrán que realizar sacrificios en el estilo de conducción en las curvas rápidas para maximizar el tiempo de vuelta global. "En realidad es cuestión de ver qué es lo más óptimo para el motor, para la energía, ¿sabes? A veces creo que nos encontraremos con casos donde probablemente ir más lento en la curva será, a la larga, más rápido, ¿sabes? Retrasar la aplicación del acelerador y jugar a ese tipo de juego será bastante crítico por aquí".

El simulador anticipa complicaciones y el formato Sprint eleva la presión

Por su parte, el argentino Franco Colapinto aportó la perspectiva desde el simulador de Alpine, confirmando que las previsiones que las escuderías tenían a principios de año se están cumpliendo al pie de la letra al enfrentarse a rectas tan prolongadas.

"Creo que antes de que empezara el año, ya sabíamos que Silverstone, Australia y Japón (Suzuka) iban a ser pistas difíciles con la energía, y que nos quedaríamos sin ella debido a las rectas tan largas y casi sin frenadas en absoluto. Es como ir a fondo por 2 kilómetros o algo así. Va a ser difícil. Creo que estas curvas van a dejar de ser casi una curva", apuntó Colapinto.

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Además del reto puramente mecánico y de aerodinámica ante la reducción de la carga de estos coches, Colapinto indicó que la reducción de tiempo en pista complicará más la puesta a punto.

"Sí, creo que especialmente en este tipo de pistas donde necesitas entender la energía y cómo gestionarla mejor a lo largo de una vuelta, es mucho más difícil en un fin de semana de sprint. No tienes la oportunidad de probar y cambiar estas herramientas, porque haces la FP1 e vas directo a la clasificación, y ya no puedes cambiar el auto hasta después de la clasificación otra vez. Así que la parte del despliegue de energía, que siempre solían cambiar con los ingenieros durante las sesiones para maximizarla un poco más, va a ser complicada", concluyó el sudamericano.