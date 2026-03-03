Checo Pérez y Cadillac confirman primeras actualizaciones para Cadillac en Australia

El equipo Cadillac Formula 1 está listo para realizar su esperado debut en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA en Melbourne, Australia, este fin de semana (6 al 8 de marzo) con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus primeros pilotos.

La primera carrera significará el resultado de una lucha que inicio como Andretti Autosport y terminó como Cadillac como equipo oficial y, no solo como motorista como algunos planteaban. La carrera en Melbourne también representará el regreso de Checo Pérez a la parrilla luego de una complicada salida en el 2024.

El Gran Premio de Australia 2026 marca un hito histórico y el inicio del futuro para la escudería estadounidense, que ingresa a su temporada inaugural apenas 366 días después de recibir la aprobación final para unirse a la parrilla como el undécimo equipo de la categoría.

Para el director del equipo, Graeme Lowdon, el hecho de tener los dos coches para Australia es un éxito desde el cual deberán ir trabajando.

“El debut del Cadillac Formula 1 Team marca uno de los momentos más orgullosos de mi carrera. Ha sido una tarea enorme llegar hasta este punto y estoy infinitamente agradecido con todos los involucrados”.

“Pero el Gran Premio de Australia es solo el comienzo del viaje y nuestro enfoque está en construir un éxito a largo plazo. Estoy contento con nuestro progreso en Barcelona y Bahréin, y ya vamos a traer las primeras actualizaciones para nuestro coche este fin de semana. Tenemos ambiciones audaces, pero somos realistas, comprometidos y respetuosos con el desafío que tenemos por delante”.

“Un honor hacer historia”: Sergio ‘Checo’ Pérez y su nueva etapa

El regreso del piloto mexicano a la parrilla, ahora bajo los colores de Cadillac, representa uno de los movimientos más mediáticos de la temporada 2026.

Respecto a su regreso histórico, Checo Pérez declaró: "Es un honor estar en Australia este fin de semana, haciendo historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1. Ser parte de este increíble y flamante equipo ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera hasta ahora”.

“El ambiente en el equipo es positivo y estamos progresando juntos. Debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. No puedo esperar para salir a la pista", finalizó en el comunicado de prensa.