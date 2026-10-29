Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez pone tres años de plazo para llevar a Cadillac a ser contendiente de la F1

Tras renovar hasta 2029, Checo Pérez pone un plazo de tres años para convertir a Cadillac F1 en una fuerza competitiva y cerrar su carrera a su propio ritmo.

Luis Ramírez

Publicado: 29 oct 2026, 5:31

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sergio Pérez considera que su nuevo acuerdo con Cadillac le permitirá construir un proyecto a largo plazo sin la presión de apresurar los resultados en solo dos temporadas, como contemplaba el plan inicial. Con este panorama, sus objetivos de convertir a la firma estadounidense en una fuerza sólida dentro de la parrilla reciben un impulso definitivo.

Cadillac confirmó la renovación de Checo Pérez hasta, al menos, 2029, lo que representa una extensión de dos años respecto al pacto original. A pesar de los recientes cambios en la dirección del equipo —tras la salida de Graeme Lowdon y la llegada de Marcin Budkowski—, la cúpula encabezada por Dan Towriss reafirmó su confianza en el mexicano, consolidándolo como el principal pilar y activo de la escudería gracias a su vasta experiencia que les ha servido como guía durante esta primera temporada, donde hasta ahora no han obtenido un solo punto, pero con un plan ya enfocado en el 2027.

Cuestionado en diversos eventos en la Ciudad de México antes de arrancar la actividad oficial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano destacó cómo se transforman las metas al contar con un horizonte más amplio de trabajo.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Bernardo Maldonado

“Espero en estos tres años poder colocar a Cadillac como uno de los mejores equipos de la Fórmula 1”, expresó el piloto latinoamericano, convencido de que el impacto de estas próximas campañas definirá su huella en el deporte. “Quiero que en unos años la gente se acuerde de dónde iniciamos y dónde terminamos”.

Para Pérez, esta ampliación de contrato responde a varios factores: sus ganas intactas de seguir compitiendo, la certeza de mantener la velocidad requerida en el Gran Circo y el deseo de cerrar su ciclo en la Fórmula 1 bajo sus propios términos, marcando su propio ritmo y dejando atrás el sabor amargo de su abrupta salida de Red Bull.

Asimismo, al reflexionar sobre la multitudinaria exhibición que protagonizó en Paseo de la Reforma, el tapatío dejó claro que la calidez del público es un motor fundamental para su carrera.

“Ver a mis fans brindándome el apoyo es algo que me llena. Eso para mi tiene un gran valor”, finalizó.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo FIA usará IA para ayudar a definir las futuras regulaciones de la F1 asociándose con Amazon

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Galería: La exhibición de Checo Pérez y su traje especial para el GP de México 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



9 h



Galería: La exhibición de Checo Pérez y su traje especial para el GP de México 2026





Checo Pérez completa un show run en la Ciudad de México con un F2 con decoración Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



11 h



Checo Pérez completa un show run en la Ciudad de México con un F2 con decoración Cadillac





Checo Pérez firma nuevo contrato con Cadillac para correr en la F1 hasta 2029



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



14 h



Checo Pérez firma nuevo contrato con Cadillac para correr en la F1 hasta 2029

More from

Sergio Pérez





Por qué Sergio Pérez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 h



Por qué Sergio Pérez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026





Los 10 momentos que han marcado las 300 carreras de Sergio Pérez en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



16 h



Los 10 momentos que han marcado las 300 carreras de Sergio Pérez en la F1





Bottas admite que en Cadillac “a veces no terminamos de entenderlo” tras otro abandono



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



17 h



Bottas admite que en Cadillac “a veces no terminamos de entenderlo” tras otro abandono

More from

Cadillac





Colton Herta rodará en la FP1 en México para tratar de alcanzar la super licencia de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Colton Herta rodará en la FP1 en México para tratar de alcanzar la super licencia de F1





Valtteri Bottas niega que pueda perder su asiento en Cadillac para la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Valtteri Bottas niega que pueda perder su asiento en Cadillac para la F1 2027





Checo Pérez a su 'yo' joven: "Disfruta los malos momentos...llegarás más lejos de lo pensado"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Checo Pérez a su 'yo' joven: "Disfruta los malos momentos...llegarás más lejos de lo pensado"

Últimas noticias





Checo Pérez pone tres años de plazo para llevar a Cadillac a ser contendiente de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



23 min



Checo Pérez pone tres años de plazo para llevar a Cadillac a ser contendiente de la F1





MotoGP busca un acuerdo con los pilotos sobre el Gran Premio de Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



49 min



MotoGP busca un acuerdo con los pilotos sobre el Gran Premio de Qatar





Por qué Sergio Pérez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 h



Por qué Sergio Pérez muestra un voto de confianza en Cadillac pese a un debut desigual en 2026





Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



8 h



Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete