Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez se ausenta del Fan Forum de Cadillac en México al reportarse "indispuesto"

Cadillac informó que Sergio Pérez no podrá reunirse con los aficionados en el circuito para poder descansar y estar listo para las sesiones del viernes.

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 16:17

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez cumplirá este fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México su arranque 300 en la Fórmula 1 y, aunque ha deseado estar el mayor tiempo posible con sus fanáticos, ahora no pudo estar presente en el arranque de las actividades del Fan Forum en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La escudería Cadillac F1 confirmó a través de un comunicado oficial que Checo Pérez no formará parte de las actividades matutinas agendadas en una de las zonas comerciales del circuito debido a un malestar físico.

El Fan Forum es una de las dinámicas más icónicas y esperadas dentro de la agenda oficial de la Fórmula 1 en cada Gran Premio. En este espacio, los pilotos de la parrilla suben al escenario por parejas o equipos para interactuar directamente con los fanáticos, responder preguntas en vivo, participar en dinámicas breves y agradecer el apoyo de las gradas antes de enfocarse en los compromisos técnicos del fin de semana durante algunos minutos reuniendo a miles de fans.

"Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su Gran Premio de casa, debido a una indisposición. Tanto él como el equipo quieren pedir disculpas a todos los aficionados que se han acercado para verle", informó la escuadra en el texto distribuido a los medios.

Sin embargo, Cadillac fue claro en que esta situación no le impedirá cumplir con sus obligaciones en pista este viernes.

"Checo y el equipo han decidido tomar tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy. Su participación en el resto del fin de semana de carrera, incluidas las sesiones FP1 y FP2, no se verán afectadas", precisó el comunicado.

Asimismo, la escudería confirmó que la agenda de su coequipero continuará sin alteraciones: "Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, atenderá todos sus compromisos con los medios y participará a la sesión FP2, tal como estaba previsto", esto luego de que el jueves no estuvo presente al sentirse indispuesto.

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