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Exclusivo: Checo Pérez dice que "podría seguir 10 años", pero revela "hay un precio que pagar" en F1

¿El final en la F1? Sergio Pérez habla sobre su contrato con Cadillac, sus opciones para 2027 y su rol de padre en la entrevista con Motorsport.com

Luis Ramírez

Edited: 20 oct 2026, 21:52

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Cuando Sergio Pérez realizó su conferencia de prensa en la Ciudad de México en el 2025 para anunciar su llegada a Cadillac, el mexicano soltó una frase pidiendo a los aficionados disfrutar las dos campañas firmadas dando a entender que podrían ser las últimas.

Ahora, casi un año y medio después de esto, el futuro de Sergio Pérez sigue en duda más allá del 2027. Se entiende que las opciones para seguir después de esa campaña están abiertas no solo con la escudería americana sino con otros equipos que lo han buscado dada la forma en que se ha revalorizado su posición en la parrilla de salida tras la salida abrupta de Red Bull en el 2024 y que, distó de lo dicho por Christian Horner y las críticas a su rendimiento.

Cuestionado por Motorsport.com, en una entrevista, sobre si sus dichos de los dos años que dijo en México se mantenían en pie, él mismo reconoció que no será algo sencillo de decidir y su familia será el principal motor para inclinar la balanza.

“Ah, es complicado, ¿no?, porque... disfruto muchísimo la Fórmula 1 y estar de regreso y ahora estoy en un entorno donde disfruto mucho las carreras. Al final es mi pasión, pero también soy consciente de mi familia, de mis hijos”.

Más de Sergio Pérez:

“Hay pilotos como Fernando (Alonso), los entiendo mucho, ¿no?, que están aquí a los cuarenta y muchos, porque es muy fácil quedarte en esto que disfrutamos tanto, ¿no?, pero para mí sin duda mis hijos, pasar más tiempo con ellos, y están llegando a edades más cruciales. No me queda mucho por ese lado”.

El mexicano destacó que durante este 2026 ha sentido el apoyo de su familia, un punto que desde un inicio admitió le costaba trabajo dejar dada la forma en que había disfrutado su año sabático, pero era el costo a pagar por estar de nuevo en la parrilla.

“Es un precio que hay que pagar, ¿no?, el estar aquí. La vida de un piloto o de todos los que trabajamos en la Fórmula 1 no es fácil, ¿no?, porque estás de un lado a otro constantemente y bueno, es un proyecto que todas las familias están involucradas porque pues al final estar viajando constantemente a todos lados no es fácil.

“Pero es algo que sí, sin duda será la parte fundamental de cuando tenga que parar, ¿no?, porque para mí me podría quedar otros 10 años más sin problema en la Fórmula 1, pero tengo muchas ganas de otras cosas más allá de la Fórmula 1. He... he estado aquí muchos años, pero bueno, ahora estoy muy motivado con este nuevo proyecto y quiero ver qué tan lejos lo puedo llevar”.

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