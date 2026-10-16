Fórmula 1 GP de Singapur

Checo Pérez alaba la moderna sede de Cadillac: “Nunca había visto una fábrica así”

Valtteri Bottas y Sergio Pérez creen que las nuevas instalaciones de Cadillac para la Fórmula 1 ya han superado a las de otros equipos en los que han estado.

Alex Harrington

Publicado: 16 oct 2026, 0:14

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Eric Le Galliot

Cadillac no ha sumado ni un solo punto en su primera temporada de Fórmula 1, pero su piloto, Valtteri Bottas, cree que cuenta con mejores instalaciones que la escudería más exitosa de la era híbrida: Mercedes. Cuando el Financial Times le preguntó si las instalaciones de Cadillac superaban a las de la escudería de Brackley, Bottas se limitó a responder: "Yo diría que sí".

Bottas pasó de 2017 a 2021 en Mercedes, y sus diez victorias en Grandes Premios las consiguió todas durante su etapa junto a Lewis Hamilton. Conoce el funcionamiento de Brackley desde dentro, y la sede de Cadillac en Silverstone se encuentra a solo un corto trayecto en coche.

Su compañero de equipo, Sergio Pérez, pasó cuatro años en el equipo Red Bull, otra escudería de enorme éxito con una plantilla de pilotos a la altura. "Estuvimos en la fábrica y es muy impresionante", afirmó. "Nunca había visto una fábrica como esta en toda mi carrera. Es realmente impresionante".

Y continuó: "Fue estupendo poder verlo. Hablamos con los ingenieros, con toda la gente involucrada en el proyecto, sobre los planes y demás. Fue un placer ponerme al día con todos".

En cuanto a lo que más le impresionó, Checo Pérez confirmó que fue lo nuevo que era todo. "En primer lugar, es porque todo es nuevo: el equipamiento que tienen, las plataformas, lo bien que está todo conectado, todos los departamentos. Es como un nuevo hogar, muy bien organizado. Me encantó verlo".

Una planta de fabricación recientemente terminada en Silverstone ya está operativa, mientras que continúa la construcción simultánea de las instalaciones en Estados Unidos. La sede estadounidense de Cadillac se está construyendo en Fishers, Indiana, y el desarrollo del sistema de propulsión se lleva a cabo en Carolina del Norte.

Una fábrica reluciente no aporta mucho en cuanto a fiabilidad

Tras diecisiete carreras, Cadillac sigue esperando su primer punto, y Bottas se ha retirado en ocho de ellas. No pretende que los resultados digan lo contrario, pero insiste en que el progreso está en marcha: "Sin duda, cada fin de semana vemos una mejora en algún aspecto. Puede que aún no se refleje necesariamente en los resultados, pero sí en cómo funcionamos como equipo en diferentes ámbitos".

También explica por qué las mejoras no se han reflejado en la pista. "Cuando tienes problemas, ya sea en los entrenamientos o en la clasificación, es entonces cuando no puedes mejorar. Solo intentas solucionar los problemas en lugar de centrarte en el rendimiento y en hacer que el coche sea más rápido".

Más de la F1 :

Cuando se le preguntó cómo puede ayudar al equipo a avanzar, Bottas se mostró modesto. "Lo principal es intentar sacar el máximo partido de mí mismo y ser la mejor versión de mí mismo que pueda. Lo mismo ocurre con la gente que me rodea. Intento asegurarme de que ellos también den lo mejor de sí mismos y lo den todo. Al fin y al cabo, eso es todo lo que podemos hacer".

Los edificios, el equipamiento y los procesos modernos son la parte fácil de un nuevo equipo de F1, ya que todo eso se puede comprar con dinero. Convertir todo eso en un coche que termine las carreras y luego sume puntos es un trabajo más lento y menos glamuroso.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Alex Harrington





Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



7 d



Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur





Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



8 d



Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher





Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



9 d



Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1

More from

Valtteri Bottas





Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur





Bottas relata su viaje entre serpientes de Malasia a Singapur y duda si volvería a hacerlo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



7 d



Bottas relata su viaje entre serpientes de Malasia a Singapur y duda si volvería a hacerlo





¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Azerbaiyán



16 d



¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?

More from

Mercedes





Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"



Fórmula 1



Fórmula 1 4 h



Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"





Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 5 h



Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027





Horner admite que la rivalidad en la F1 con Toto Wolff se convirtió en "teatro"



Fórmula 1



Fórmula 1 13 h



Horner admite que la rivalidad en la F1 con Toto Wolff se convirtió en "teatro"

Últimas noticias





El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver



WRC



WRC WRC 2 h



El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver





Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 4 h



Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"





Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 5 h



Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027





Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 6 h



Williams se salta una numeración en el chasis para celebrar con el FW50 medio siglo de historia

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete