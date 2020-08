Para Pérez fue "muy aburrido" ver la Fórmula 1 por TV

El piloto de Racing Point está de regreso este fin de semana en el Gran Premio de España tras haberse ausentado en las dos carreras que la Fórmula 1 disputó en Silverstone por haber dado positivo de coronavirus.

Esto colocó a Pérez en una posición a la que no está para nada acostumbrado: seguir por televisión los acontecimientos de un gran premio, lo cual no le resultó muy atractivo, principalmente en la primera competencia disputada en territorio inglés.

"¡Para ser honesto, lo encontré muy aburrido! Estar viendo la carrera en lugar de estar en la carrera. Especialmente la primera carrera de Silverstone, que fue muy aburrida hasta la última vuelta o dos. Y luego mejoró. Creo que la segunda carrera con el cambio de neumáticos fue mucho más entretenida que la primera", analizó el mexicano.

Para el segundo gran premio disputado en Silverstone, Pirelli llevó compuestos de neumáticos más blandos que en la primera, lo cual requirió una mejor gestión de la goma, donde Max Verstappen y Red Bull se destacaron y vencieron a los Mercedes, algo inesperado en la previa.

"Creo que cuando comparas la primera carrera de Silverstone con la segunda, estoy seguro de que para los pilotos la segunda carrera fue muy aburrida con lo que pasó con los neumáticos. Pero fue genial ver la carrera por televisión. Enciendes la televisión y sabes quién va a ganar, y de repente, todo cambia y cambia muy rápido", dijo "Checo".

"Creo que esas son las carreras como fanático que realmente te mantienen en la televisión. Creo que mezclar más los neumáticos y ese tipo de cosas puede hacer que las carreras sean mejores. Desafortunadamente es lo que tienes que hacer, de lo contrario es tan predecible todo. Y eso lo hace muy aburrido", finalizó Pérez.

El piloto de Guadalajara contó que pasó su tiempo con coronavirus en un apartamento en Milton Keynes, que se encuentra a unos 30 kilómetros del circuito de Silverstone.

"Tuve mucha suerte de no tener ningún síntoma importante, aparte de un poco de dolor de cabeza. Uno o dos días me sentí muy cansado, pero al mismo tiempo, te sientes así cuando pasas tanto tiempo solo. No podía salir de la habitación, así que básicamente estuve encerrado durante 10 días. Esa era la única sensación", dijo.

"Estuve entrenando en el apartamento que estaba, y trataba de mantenerme en forma. Había una posibilidad de que pudiera correr en la segunda carrera de Silverstone si daba negativo. Desafortunadamente eso no sucedió. Pero ahora finalmente soy libre para correr de nuevo".

Información adicional por Luke Smith

