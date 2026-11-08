Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Leclerc es sancionado tras la carrera en Brasil y pierde una posición ante Lawson

Charles Leclerc recibió 5 segundos de sanción tras un toque con Liam Lawson y cayó al octavo lugar en São Paulo.

Luis Ramírez

Publicado: 8 nov 2026, 21:33

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La pesadilla de Ferrari en el Gran Premio de Brasil continuó horas después de la bandera de cuadros donde Charles Leclerc recibió un duro revés por una penalización de cinco segundos por un toque contra Liam Lawson, el cual le hizo perder el séptimo puesto del clasificador final.

El incidente se produjo en la fase decisiva de la carrera bajo condiciones de asfalto mojado. Al llegar a la curva 12, el SF-26 de Leclerc impactó ligeramente contra el Racing Bulls de Lawson mientras peleaban por el séptimo puesto. Aunque el neozelandés logró mantenerse al frente de forma inmediata, el monegasco completó el rebase cinco curvas después.

Como Leclerc había cruzado la meta con una ventaja de apenas 1.816 segundos sobre Lawson, la suma de los cinco segundos a su tiempo total de carrera lo desplazó a la octava posición, devolviéndole el séptimo lugar al piloto de la escudería de Faenza. Con esto, el balance de Ferrari en Interlagos cerró con Leclerc octavo y Lewis Hamilton noveno, justo en la jornada donde Mercedes amarró el campeonato de constructores.

Explicación de los comisarios de la FIA sobre el castigo a Leclerc

"Si bien el contacto fue menor y el coche 30 (Lawson) pudo mantener el liderazgo inmediatamente después, el piloto del coche 30 afirmó que el toque dañó la llanta trasera izquierda de su monoplaza y también permitió que el coche 16 (Leclerc) se acercara en pista para finalmente adelantarlo cinco curvas más tarde. Además, bajo las Pautas de Estándares de Conducción, el coche 30 tenía derecho a la curva y correspondía al coche 16 tomar las medidas necesarias para evitar una colisión".

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A pesar de que Leclerc argumentó que se trató de un toque leve sin repercusiones deportivas claras, los jueces desestimaron su defensa al constatar que la maniobra sí alteró el desarrollo de la batalla:

"Aunque reconocemos que el contacto fue menor, tras examinar la lucha en pista concluimos que el coche 16 logró acercarse y posteriormente adelantar al coche 30 debido al contacto. El impacto perturbó claramente al coche 30 y permitió que el coche 16 se colocara a su lado cuando antes del toque estaba más lejos. Esto representó una consecuencia deportiva evidente".

Como atenuante, el documento técnico precisa que "las condiciones de pista húmeda, sumadas a la naturaleza leve del impacto, se tomaron en cuenta para imponer una penalización de 5 segundos en lugar de un castigo de 10 segundos".

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