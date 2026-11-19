Fórmula 1 Las Vegas GP

Charles Leclerc revela el dispositivo que ha estado "ocultando" en su Ferrari

El piloto de Ferrari dice que no tiene "nada que ocultar" mientras la F1 se prepara para mostrar los datos de la frecuencia cardíaca de los pilotos en sus retransmisiones televisivas

Alex Harrington Filip Cleeren

Edited: 19 nov 2026, 7:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Charles Leclerc ha revelado que ya ha estado usando un monitor de actividad física WHOOP mientras conduce su Ferrari, y dice que no tiene "nada que ocultar" mientras la Formula 1 se prepara para mostrar las frecuencias cardíacas de los pilotos en pantalla.

La F1 anunció el miércoles que WHOOP se convertirá en socio oficial de la F1, con los pilotos usando sus pulseras en el coche. Datos como la frecuencia cardíaca se utilizarán en gráficos para redes sociales e incluso podrían aparecer como información de la salud de los pilotos durante las carreras ya en 2027.

La F1 no ha dicho cuántos pilotos participarán, pero Ferrari ya inició su propia asociación con WHOOP a principios de este año, y Leclerc, Lewis Hamilton y el equipo en general ya usan los dispositivos.

Preguntado en Las Vegas antes de la carrera de este fin de semana sobre cómo se sentía respecto a que sus datos se mostraran al público, Leclerc dijo que no tenía objeciones.

"No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para hacer un seguimiento de mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche", dijo Leclerc.

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"Y ahora hay un dispositivo real que está certificado por la FIA que podemos, sin tener que ocultarlo más, llevar puesto mientras conduzco. Así que es algo bueno. Al menos para mí es muy útil."

Preguntado directamente si lo había estado usando en el coche, Leclerc confirmó: "Sí".

El monegasco dijo que aún debía decidirse la cuestión de cuántos datos se muestran en la transmisión.

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"Mostrarlo a todo el mundo es otro asunto que seguro discutiremos, pero personalmente no tengo ningún problema con ello", dijo.

Los monitores miden la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así como el sueño y el VO2 máx, entre otros datos. La F1 espera que esto ayude a los aficionados a entender lo físicamente exigentes que son los coches de conducir.

"Durante décadas, los aficionados han tenido una visión increíble de los coches, pero menos información sobre el impacto que las carreras tienen en los pilotos", dijo el director ejecutivo de WHOOP, Will Ahmed, en el anuncio.

Leclerc es quinto en la clasificación de pilotos, y sigue buscando una segunda victoria de la temporada tras su triunfo en Silverstone en julio.

El Gran Premio de Las Vegas se disputa el sábado por la noche, hora local.

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