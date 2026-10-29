Fórmula 1 GP de México

Charles Leclerc defiende a Alex Albon tras las duras críticas de Fernando Alonso

Charles Leclerc ha defendido el nivel de pilotaje en toda la parrilla de Formula 1 tras los recientes comentarios de Fernando Alonso

Lydia Mee

Publicado: 29 oct 2026, 21:53

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, ha rechazado la afirmación de Fernando Alonso de que el nivel de pilotaje en la parte trasera de la parrilla es bajo, insistiendo en que el nivel es "muy, muy alto" en todo el lote.

Alonso criticó al último tercio de la parrilla tras su batalla con el piloto de Williams, Alex Albon, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, y se mantuvo firme en sus comentarios al hablar con los medios en la Ciudad de México.

"Creo que la calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy baja, como vimos hoy con Alex", dijo Alonso tras una colisión con Albon en la vuelta de apertura en el Circuito de las Américas.

"Así que creo que necesitamos mejorar el coche y empezar un poco más arriba".

Cuestionado sobre el nivel de la parrilla durante la conferencia de prensa de pilotos en México, Leclerc descartó los comentarios del español.

"Creo que es muy alto. Creo que es muy, muy alto. Justo como decía antes, con la mayor parte de la parrilla crecimos juntos en el karting", dijo Leclerc. "Alex estaba ahí arriba y de hecho era un piloto al que admiraba. Él siempre estaba una o dos categorías por encima de mí, pero era excepcional".

Alexander Albon, Williams

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Leclerc, quien actualmente ocupa el quinto lugar en el campeonato de pilotos, añadió que la diferencia entre la parte delantera y trasera del lote se reduce a los monoplazas.

"Hoy estoy seguro de que el nivel de la parrilla es súper, súper alto, ya sea en la parte trasera, en medio o al frente. Lo único que cambia es, obviamente, el coche de carreras que conducimos, pero el estándar es muy alto", afirmó el monegasco.

Albon, quien acompañó a Leclerc en la conferencia de prensa, también discrepó con la postura de Alonso.

"Tengo un enorme respeto por Fernando, lo admiraba mucho cuando era niño y, obviamente, no es agradable escuchar esos comentarios en muchos sentidos", dijo el piloto de Williams. "Estás compitiendo contra alguien a quien admiras, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. Es tan simple como eso.

"Creo que el nivel es fuerte de arriba a abajo en la parrilla. Creo que hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora. Ya no tenemos pilotos de pago".

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