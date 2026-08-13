Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux dan más pistas sobre el embarazo de ella

El piloto de Fórmula 1Ferrari, Charles Leclerc, y su esposa, Alexandra Leclerc, que se casaron en una ceremonia privada celebrada en Mónaco a principios de este año, se encuentran actualmente de vacaciones en Cerdeña.

Las últimas fotografías de su escapada en un yate de lujo han avivado los rumores de que la pareja está esperando su primer hijo, ya que Alexandra parece lucir una barriguita de embarazada.

Aunque la pareja aún no ha anunciado oficialmente la noticia, el hermano de Leclerc, Arthur, también ha compartido fotos en las que se ve a Alexandra acariciándose la barriga, y Charles ha utilizado una banda sonora titulada "New Dad" en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Charles y Alexandra se casaron antes de la temporada de F1 de 2026, tras aproximadamente tres años juntos, en una ceremonia privada celebrada en Mónaco, y tienen prevista para el año que viene una celebración más amplia con su familia y amigos.

En declaraciones a F1.com en aquel momento, Leclerc lo describió como "uno de esos días que recordaré para siempre. Y lo mismo para Alex, y lo mismo para nuestra familia".

"Fue solo para la familia, y fue muy íntimo y, en cierto modo, secreto, lo cual disfrutamos mucho. Haremos otra celebración con todos nuestros amigos más cercanos dentro de bastante tiempo", afirmó, explicando que "llevará algún tiempo organizarlo como es debido".

Añadió: "Ha ido bien. Obviamente, [fue] un día increíble, y me hizo mucha ilusión el vuelo porque vine directamente aquí, a Melbourne. Así que sigo muy feliz y emocionado por la boda, y también por empezar la carrera mañana".

Esto se produce en medio de un comienzo irregular de la temporada 2026 para Leclerc. Actualmente ocupa el cuarto puesto en el campeonato de pilotos con 138 puntos. En comparación, su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, es segundo con 169 puntos, a 50 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Como resultado, Ferrari ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato de constructores con 307 puntos, a 72 puntos de Mercedes.