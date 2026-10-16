Fórmula 1 GP de Singapur
Karun Chandhok expresa preocupación por el rendimiento de la actualización de Mercedes F1
El expiloto de F1 Karun Chandhok ha advertido que Mercedes debería estar preocupado tras sus últimas mejoras aerodinámicas
Lydia Mee
Publicado: 16 oct 2026, 13:16
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Karun Chandhok, comentarista de Sky Sports y expiloto de Fórmula 1, considera que Mercedes debería estar "preocupado" por su último paquete de mejoras, advirtiendo que los nuevos componentes aerodinámicos no han logrado proporcionar el salto de rendimiento deseado.
A pesar de que Kimi Antonelli se acerca a la conquista de su primer título de pilotos, el rendimiento de Mercedes se ha estancado en las últimas carreras. Mientras que Max Verstappen, de Red Bull, ganó los dos últimos Grandes Premios —en Malasia y Singapur—, la escudería de Brackley tuvo dificultades para extraer velocidad de su monoplaza W17 actualizado.
En declaraciones al programa Sky Sports F1 Show, Chandhok señaló que el Gran Premio de Singapur no fue un fin de semana "extremadamente positivo" para Mercedes. Antonelli terminó tercero en la carrera, mientras que Russell —quien partió desde la 19.ª posición debido a penalizaciones en la parrilla por cambios en componentes de la unidad de potencia— finalizó noveno.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
El piloto italiano compitió con el monoplaza que contaba con las actualizaciones en el circuito urbano de Marina Bay, mientras que Russell utilizó la especificación anterior. Aunque Antonelli superó a su compañero de equipo, Chandhok afirmó que la mejora en el rendimiento resultó insuficiente.
"Si soy sincero, no creo que haya sido un fin de semana excesivamente positivo para ellos en ese aspecto. El viernes, el coche con la especificación anterior fue más rápido en manos de George", explicó el expiloto.
"Ya en la sesión de clasificación principal, George se encontraba en una situación algo desfavorable, lógicamente tras su accidente en la carrera al sprint. Él mismo comentó que solo intentaba completar una vuelta segura y realizar un trabajo sensato. La verdad es que no estuvo tan lejos de Kimi".
Más de la F1 :
"Por tanto, ¿ha aportado la mejora aerodinámica un salto significativo en el rendimiento? Diría que probablemente no; ni en Malasia ni en Singapur". "Así que creo que estarán algo preocupados".
Antonelli lidera actualmente la clasificación de pilotos con 340 puntos. Russell le sigue en segunda posición con 238 puntos, y Lewis Hamilton, de Ferrari, ocupa el tercer lugar con 229 puntos. Como resultado, Mercedes también encabeza el campeonato de constructores con 578 puntos. Ferrari es segundo con 444 puntos y McLaren, tercero con 339 puntos.
Más de la F1:
Fórmula 1Checo Pérez alaba la moderna sede de Cadillac: “Nunca había visto una fábrica así”
Fórmula 1Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"
Fórmula 1Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo ¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Lydia Mee
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein
15 d
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein
15 d
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Steiner bromea con que las conversaciones sobre Horner y Ferrari son buena publicidad para su libro
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein
15 d
Steiner bromea con que las conversaciones sobre Horner y Ferrari son buena publicidad para su libro
More from
George Russell
Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
4 d
Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave
George Russell recibe otra sanción de 20 posiciones antes del GP de Singapur
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
5 d
George Russell recibe otra sanción de 20 posiciones antes del GP de Singapur
Mercedes encuentra algunas respuestas en Singapur para su actualización
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
5 d
Mercedes encuentra algunas respuestas en Singapur para su actualización
More from
Mercedes
Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"
GTWE
GTWE
Portimão
4 h
Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"
Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"
Fórmula 1
Fórmula 1 17 h
Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"
Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027
Fórmula 1
Fórmula 1 18 h
Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027
Últimas noticias
Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
16 min
Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto
Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona
WEC
WEC WEC
Barcelona
17 min
Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona
Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1
GTWE
GTWE GTWE 27 min
Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1
Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3
FIA F3
F3 FIA F3 53 min
Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete