Fórmula 1

El Centro de Operaciones Remoto de la FIA; el cerebro con IA para detectar infracciones en F1

¿Puede la inteligencia artificial propiciar decisiones más uniformes en la Fórmula 1? La FIA apuesta por un nuevo centro de control con tecnología moderna

Stefan Ehlen

Publicado: 21 oct 2026, 15:48

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Blick in das neue FIA-Kontrollzentrum für die Formel 1 in Biggin Hill in England

Foto de: FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha ampliado la sede de Fórmula 1 de Biggin Hill, en Gran Bretaña, con un nuevo Centro de Operaciones Remoto (ROC). La instalación de última generación tiene como objetivo apoyar a la dirección de carrera y a los comisarios deportivos durante los fines de semana de carreras de Fórmula 1, y garantizar decisiones más rápidas, precisas y coherentes mediante el uso de nuevas tecnologías.

Para el traslado al centro de medios y tecnología de la Fórmula 1 - donde, entre otras cosas, se produce la señal mundial de televisión - la FIA ha invertido, según sus propios datos, varios millones de euros. Sin embargo, el nuevo centro de control no está en funcionamiento solo desde la inauguración oficial: la FIA ya trabaja desde allí desde el Gran Premio de los Países Bajos de 2026, en agosto.

El nuevo ROC es uno de los cuatro pilares centrales de la organización de carreras de la FIA. Además de la dirección de carrera, los sistemas técnicos y los comisarios deportivos, asume la tarea de evaluar grandes volúmenes de datos e identificar posibles infracciones del reglamento.

Más de 140 fuentes de datos: así trabaja el nuevo centro de control

Durante un fin de semana de Gran Premio, hasta 16 empleados pueden estar trabajando en el nuevo centro de control. Analizan, entre otras cosas, más de 140 flujos de datos de audio y vídeo, datos de posición de los coches, así como las comunicaciones por radio entre pilotos y equipos.

Se trata, en particular, de situaciones que podrían requerir una investigación más detallada por parte de la dirección de carrera o de los comisarios deportivos. Entre ellas figuran, por ejemplo, salidas anticipadas, coches mal posicionados en la parrilla de salida, infracciones de los límites de pista o infracciones del reglamento en el pit lane. El centro de control también puede supervisar la correcta ejecución de sanciones de stop-and-go.

La inteligencia artificial desempeña un papel importante en ello: la FIA recurre, entre otras cosas, al reconocimiento automatizado de imágenes y a la llamada visión por ordenador. Esta tecnología permite a los sistemas informáticos evaluar material de imagen y vídeo y detectar determinados patrones o anomalías. A ello se suma una transcripción automatizada de los mensajes de radio, que debe facilitar a los empleados encontrar y evaluar más rápidamente las comunicaciones relevantes.

La tecnología debe hacer visibles posibles incidentes en una fase temprana y proporcionar información adicional a los oficiales responsables. Sin embargo, las decisiones deportivas propiamente dichas siguen siendo competencia de la dirección de carrera o de los comisarios deportivos.

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La FIA promete decisiones más rápidas y coherentes

El presidente de la FIA, Mohammed bin Sulayem, califica la inauguración como un hito importante para el desarrollo de la Fórmula 1: "A medida que el campeonato mundial crece en todo el mundo, es crucial que sigamos invirtiendo en las personas, la tecnología y la infraestructura que hacen posible una operación de carrera de primer nivel." El nuevo centro apoyará a la FIA a la hora de tomar "decisiones precisas, coherentes y eficientes".

Formel-1-CEO Stefano Domenicali (links) und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem bei der Einweihung des neuen FIA-Kontrollzentrums in Biggin Hill 2026

Foto: FIA

Con ello, la federación mundial aborda una exigencia central de la toma de decisiones deportivas en la Fórmula 1: los incidentes comparables deben evaluarse, en la medida de lo posible, según los mismos criterios. El apoyo técnico desde Biggin Hill debe crear para ello una base de datos mejorada.

Estrecha colaboración entre la FIA y la Fórmula 1

El nuevo centro de control es al mismo tiempo un proyecto conjunto de la FIA y la F1. El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ve en ello un avance importante: "Demuestra lo que podemos lograr cuando la Fórmula 1 y la FIA trabajan estrechamente juntas con un objetivo común."

La instalación apoyará el trabajo de la FIA en los circuitos de la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, reforzando así aquellos procesos "que son decisivos para una competición justa y coherente", dijo Domenicali.

El nuevo centro de control también sirve para la formación

Con la inversión, la FIA no persigue únicamente objetivos técnicos: el centro de control también debe desempeñar un papel importante en la formación de futuros oficiales de deportes de motor. Para ello se integrará en el llamado High Performance Programme for Officials (HPP).

Este programa de formación existe desde 2023 y está dirigido a oficiales de diferentes series de deportes de motor y países. Mediante una formación específica, debe permitirles abrirse camino hasta desempeñar funciones a nivel de campeonato mundial.

Además, la FIA quiere utilizar el ROC para el análisis posterior de los fines de semana de carrera. Los conocimientos obtenidos deberán incorporarse al desarrollo ulterior de reglamentos deportivos y a la formación de los responsables.

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