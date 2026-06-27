La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana, el CEO de Formula 1, Stefano Domenicali, recibió a la parrilla para la cena anual de pilotos el jueves por la noche.

La cena se ha convertido en una parte habitual del fin de semana del Gran Premio de Austria, y los 22 pilotos asistieron junto con Domenicali la noche antes de que la acción en pista comenzara el viernes.

Domenicali se sentó en la cabecera de la mesa. El siete veces campeón Lewis Hamilton y su excompañero de equipo George Russell se sentaron a un lado del CEO de F1, mientras que Carlos Sainz de Williams y el cuatro veces campeón Max Verstappen se sentaron al otro lado.

Los fans no tardaron en reaccionar después de que la fotografía oficial de grupo se compartiera en redes sociales, y muchos analizaron al detalle la distribución de los asientos y la dinámica entre los pilotos.

"¡Yupi, hora de sobreanalizar las posiciones de los asientos!", comentó un fan en Reddit, mientras que otro añadió, refiriéndose al piloto australiano Oscar Piastri y al piloto finlandés Valtteri Bottas, que ha sido calificado como australiano honorario: "¡Aussies sentados uno al lado del otro!"

Otra persona publicó en la misma línea: "Oscar y Valtteri uno al lado del otro me hace muy feliz porque parecen de los que se llevarían bien. Siendo dos Aussies tranquilos y todo eso."

Lando Norris, de McLaren, atrajo mucha atención de los fans, y muchos argumentaron que parecía desconectado en la foto. "Es demasiado para el pequeño Lando Norris", comentó uno, y otra persona publicó: "Lando parece dormido jaja."

Otras reacciones incluyeron: "Lewis tomó el asiento más cercano a Stefano solo para que George no lo consiguiera", y "Una ventaja de apoyar a un piloto de Ferrari es lo fácil que es localizarlo en una foto llena de gente."

La cena se celebró antes del primer día de entrenamientos en el Red Bull Ring. Kimi Antonelli encabezó la tabla de tiempos en FP1 y FP2. Russell marcó el segundo mejor tiempo en FP1, mientras que Piastri de McLaren registró el segundo mejor tiempo en FP2.