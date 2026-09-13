El Gran Premio de España de Fórmula 1 se desarrolló exactamente como la mayoría de los pilotos temía. El sábado, Max Verstappen afirmó que no veía ni una sola oportunidad de adelantamiento y, al hablar con los medios neerlandeses, añadió: "Denme el mapa del circuito", dando a entender que haría numerosos cambios.

El domingo, adelantar resultó efectivamente casi imposible, lo que dejó claro el ambiente en el paddock tras la carrera: el trazado madrileño es entretenido a una sola vuelta rápida —sin duda desde la perspectiva de los pilotos—, pero el interés de la carrera fue especialmente bajo.

Cuando Motorsport.com comentó que muchos en la sala de prensa casi se quedaron dormidos durante la primera carrera en el complejo de IFEMA, Gabriel Bortoleto respondió: "¡Yo también casi me quedo dormido!".

Incluso el ganador de la carrera, Kimi Antonelli, compartió esa opinión. El líder del campeonato disfrutó de la clasificación, pero no de la carrera.

"Definitivamente no genera oportunidades de adelantamiento y no te incita a intentar una maniobra, porque el 80% de las veces corres el riesgo de chocar", declaró el piloto de Mercedes tras la prueba.

"Creo que, especialmente en la segunda chicane, si hubiera intentado trazar la curva, Lando y yo habríamos chocado; probablemente nos habríamos ido contra el muro y habríamos bloqueado la pista. Sin duda, no habría sido nada agradable".

"Por eso creo que hay que modificar algunas curvas para crear más oportunidades de adelantamiento, ya que ahora mismo... sí, es un circuito agradable a una vuelta, pero en carrera te quedas irremediablemente atrapado detrás de otro coche".

Antonelli afirma que las maniobras de adelantamiento en Madrid suelen acabar en accidente. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Los pilotos ya habían previsto esta situación, sobre todo porque los diseñadores no les habían pedido opinión de antemano. Verstappen explicó que algo así solo ocurrió en Yeda después de que la pista resultara peligrosa en su primer año, pero no con circuitos nuevos como el de Madrid.

De cara al futuro, a los pilotos les gustaría que esto cambiara. Entre ellos se encuentra Oliver Bearman, de Haas, quien sufrió un fuerte accidente durante los terceros entrenamientos libres del sábado y se perdió la sesión de clasificación.

"Basta con mirar el trazado para darse cuenta de que será una pista poco propicia para las carreras", comentó Bearman al ser preguntado por Motorsport.com sobre la escasez de adelantamientos.

"Es decir, cuando llegas y ves ese diseño, piensas: '¿Qué esperan que hagamos?'. Es una lástima".

Según él, hay dos factores que explican esto: dificultan enormemente el ataque y facilitan demasiado la defensa.

"No solo hay muchas salidas de curva largas y combinadas donde es muy difícil aplicar la potencia, sino también muchas entradas combinadas. Es muy fácil pilotar de forma algo peligrosa al defender la posición y, por tanto, resulta muy difícil intentar un adelantamiento".

"Ya se lo dijimos a la FIA el viernes; tenemos que buscar la manera de hacer que la pista sea algo más interesante para nosotros. Sin duda es interesante de pilotar, pero en carrera deja mucho que desear".

Verstappen ya había dicho el sábado que no veía ninguna oportunidad de adelantar. Photo by: Peter Fox / Getty Images

Lo que Bearman ya había observado en el trazado se confirmó rápidamente durante el fin de semana de carreras de las categorías inferiores, concluye Alex Albon.

"Espero que haya apertura para realizar algunos cambios en la pista de cara al año que viene", comentó el piloto de Williams. "Es decir, si los coches de F3 no pueden adelantar, ya sabes que no habrá adelantamientos en todo el fin de semana.

"Creo que solo hacen falta un par de modificaciones para solucionar el problema. Por lo demás, sinceramente, no es una mala pista. Es bastante divertida de pilotar; el problema es que, como se vio en las carreras, resulta bastante aburrida".

Tres áreas de mejora en Madrid para 2027

Aunque Albon afirma que solo se necesitan cambios relativamente menores para 2027, los pilotos ya han compartido varias sugerencias durante el fin de semana, empezando por el propio piloto de Williams.

"Gran parte de ello tiene que ver con el tramo entre la curva 3 y la 5. Creo que hay que rediseñar toda esa zona; quizás convendría tener zonas de frenada más rectas. Hay que eliminar esa chicane. Es buena para el espectáculo, pero no para las carreras", señaló Albon.

"Y creo que el peralte, por muy bueno que sea, no está funcionando lo suficientemente bien en la curva 13. Quizás la curva 13 deba ser más lenta y contar con una zona de frenada más amplia".

Más allá de que la chicane formada por las curvas 5 y 6 perjudique la competición, Bortoleto también experimentó otro problema el domingo.

"Simplemente el salto en la curva 5: al tener que pasarlo durante 50 vueltas, acabas la carrera con bastante dolor de cabeza. Así que no es precisamente lo más cómodo para el cuerpo", comentó el piloto de Audi.

Según los pilotos, es necesario modificar especialmente las curvas 5 y 6, aunque Albon afirma que el peralte tampoco ayuda lo suficiente. Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Además de la zona de la curva 5 —donde los pilotos encuentran la mayoría de los problemas—, Lando Norris también tiene una sugerencia para el último sector del circuito.

"Creo que hay cambios evidentes que deberían hacer. Deberían eliminar las curvas 18 y 19; son inútiles. Simplemente poner una recta más larga que conduzca a una horquilla. No sé cómo alguien puede mirar este diseño y pensar: 'Es perfecto'. Sí, creo que hay mucho margen de mejora".

Ese cambio le recordaría al vigente campeón del mundo lo que él considera un buen ejemplo: el Circuito de las Américas.

"Para mí, no es un gran circuito. Es fantástico para la clasificación, pero... bueno, una recta desde la curva 17 hasta la 20 [ayudaría], para tener una entrada mucho más amplia —como la curva 1 o la 10 de Austin— y una gran horquilla. Se crearían mejores oportunidades para todos y se podría disfrutar más de la carrera.

"Hay cambios sencillos y otros quizás más complejos, como en las curvas 5, 6 y 7. Es difícil saber exactamente qué es lo mejor. El hecho de tener que girar y frenar a la vez anula, en el fondo, la esencia misma de las carreras. Así que creo que pueden hacer cambios simples —modificaciones fáciles— y quizás otras más complicadas, pero espero que lo hagan, porque eso haría que fuera más emocionante para todos".

Además de las curvas 5-6 y 18-19, los pilotos también reclaman otro cambio: un pit lane más corto, para fomentar más paradas en boxes y generar una mayor variedad estratégica.