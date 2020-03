¿Cómo se creó el diseño del casco de Ayrton Senna?

Ayrton Senna, tricampeón mundial de Fórmula 1, cumpliría 60 años este sábado, y su casco amarillo con rayas horizontales en verde y azul oscuro, diseñado por Sid Mosca, también se ha convertido en un icono del deporte del motor.

Hijo de Sid Mosca, creador del casco de Senna, Alan Mosca explicó la creación del casco del piloto, que fue uno de los miembros de la delegación brasileña para los Campeonatos Mundiales de Karting de 1979. "Los cascos llegaron para nosotros y la atención se centró en Ayrton", dijo Alan a Motorsport.com.

"Si el casco se hacía en verde con los detalles en amarillo, sería oscuro, sin expresión. Y cada país tenía que tener una representación. Decidimos hacer un diseño caliente y vibrante. Luego se hizo todo amarillo, con las dos rayas horizontales que salen de los ojos de Ayrton, en verde y azul, y pusimos los filos blancos, todo ello para dar armonía”.

"Cuando llegó a Brasil nos llamó y dijo: 'Voy a conservar este diseño, encontré lo que quería'. Luego lo adoptó y lo tomó como definitivo. Y así es como surgió toda la secuencia", dijo el hijo de Sid Mosca.

Galería Lista Ayrton Senna no kart 1 / 8 Foto de: XPB Images Senna no kart 2 / 8 Foto de: XPB Images Capacete de 1994 de Ayrton Senna 3 / 8 Foto de: Bonhams Capacete de 1994 de Senna 4 / 8 Foto de: Bonhams Capacete de 1994 de Senna, da época da Williams 5 / 8 Foto de: Bonhams Detalhes do capacete de 1994 de Senna 6 / 8 Foto de: Bonhams Detalhes do capacete de 1994 de Ayrton Senna em Le Mans 7 / 8 Foto de: Bonhams Capacetes de Ayrton Senna 8 / 8 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com

Según Alan, el concepto del casco se mantuvo prácticamente sin cambios a lo largo de los años. La excepción fue el período de Senna en Lotus, tiempo en el que el equipo fue patrocinado por John Player Special y el auto era negro, entre 1985 y 1986.

"Hubo un cambio a amarillo fluorescente, pero solo mientras él estuvo en el Lotus".

El impacto del casco fue tan grande que varios pilotos prominentes se inspiraron en el trabajo de Mosca: "Lewis Hamilton usaba amarillo y la parte posterior tenía una pieza del cinturón de Ayrton. Y Fernando Alonso usó la línea de fondo, con los colores de la bandera de España ".

Galería Lista Lewis Hamilton com capacete de Ayrton Senna 1 / 7 Foto de: Paul Ripke Lewis Hamilton com capacete de Ayrton Senna ao lado de Valtteri Bottas 2 / 7 Lewis Hamilton fala de capacete de Ayrton Senna com Valtteri Bottas 3 / 7 Lewis Hamilton fala de capacete de Ayrton Senna 4 / 7 Lewis Hamilton com o casco de Ayrton Senna 5 / 7 Lewis Hamilton com o casco de Ayrton Senna em Interlagos 6 / 7 Lewis Hamilton com o capacete de Ayrton Senna em Interlagos 7 / 7 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images

"El casco de Mika Hakkinen tenía exactamente el diseño del casco de Ayrton, pero con otros colores. Eddie Irvine también usaba un casco con la misma decoración que el de Ayrton. A Ayrton no le gustó mucho, pero entendía que Irvine era fanático. No copiaría si no lo admiraba, quería ser Ayrton, como muchos otros hoy", finalizó.





VÍDEO: Alan Mosca explica el diseño del casco de Senna