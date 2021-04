La victoria en la carrera sprint valdrá como una pole position

Como se viene anunciando desde hace tiempo, en tres Grandes Premios de la temporada 2021 se estrenará un nuevo formato de fin de semana que incluye una carrera sprint de 100 kilómetros que se correrá el sábado.

El orden de llegada de esta competencia determinará la parrilla de salida del Gran Premio, mientras que la parrilla de la carrera sprint se determinará en la tradicional sesión de clasificación, que tendrá lugar el viernes por la tarde.

En este nuevo contexto surge la pregunta: ¿Quién es oficialmente el poleman del fin de semana? ¿El autor de la vuelta más rápida en la clasificación del viernes (que continuaría la tradición iniciada en 1950) o el ganador de la carrera sprint del sábado? La respuesta la dio Stefano Domenicali, en una entrevista concedida a la revista Amus.

"Es muy sencillo - aclaró Domenicali - para las estadísticas, la pole position será para el piloto que gane la carrera prevista para el sábado. Sólo hay un ganador de la carrera, y es el piloto que gana el Gran Premio el domingo. Insisto en que incluso en el futuro no queremos utilizar este formato en todos los Grandes Premios, sino que será una especie de Grand Slam en rondas seleccionadas del calendario. Pero primero veamos si funciona, si no lo intentamos nunca sabremos si es una ventaja o no. ¿Cuántas veces hemos cambiado el formato de la clasificación en el pasado? El objetivo siempre ha sido mejorar, y así hemos llegado al formato que se utiliza hoy".

Domenicali también se mostró optimista respecto a la cuestión planteada por los equipos, que se quejan de los costos adicionales que supone la disputa de la carrera sprint.

"Estamos hablando de ello, la diferencia entre la clasificación con la vuelta rápida y la carrera sprint no es tan grande, la distancia en términos de kilómetros en comparación con el fin de semana tradicional es más o menos la misma. Si se pide una compensación por todo lo que se quiere intentar, es poco probable que se avance, creo que nunca hay que perder de vista el panorama general. Actualmente estamos debatiendo el impacto en los costos, pero para ser sinceros, las quejas provienen principalmente de los grandes equipos. Espero que podamos encontrar una solución pronto, en cuanto a los demás aspectos todo está ya definido."

