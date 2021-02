Sainz quiere con Leclerc una "relación especial" como con Norris

Carlos Sainz pasó dos años corriendo junto a Norris en McLaren, pero dejó el equipo a finales de 2020 para unirse a Ferrari de cara a la temporada 2021.

Sainz y Norris disfrutaron de una exitosa relación, tanto dentro como fuera de la pista. Además de ayudar a McLaren a conseguir el tercer puesto en el campeonato de constructores el año pasado –lo que supuso su mejor resultado desde 2012– los dos son muy amigos fuera de la pista.

Sainz dice que, aunque a veces fue difícil llevarse tan bien con su compañero de equipo debido a la feroz competencia, sintió que propició una mayor apertura y una sólida relación que espera poder replicar con su nuevo compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.

“Es complicado en cierto sentido, porque [Norris] también es muy rápido, y a la vez muy fácil de tratar, así que tienes que manejar las dos cosas", dijo Sainz a Motorsport.com.

"Pero también es muy agradable tener a alguien que después de la clasificación o de una carrera, estés contento o triste porque te haya ganado o tú le hayas ganado, llegue con la mente totalmente abierta, sin tratar de ocultar nada a nadie”.

"Eres sincero y honesto con tu rival, con tu compañero de equipo, le das la mano para felicitarle y reconocer el trabajo que ha hecho y viceversa”.

"Es algo que creo que es una relación especial, y algo que estoy dispuesto a seguir teniendo en el futuro. Hace que el ambiente de trabajo y el equipo estén mucho menos presionados”.

"Hace la vida de todos mucho más fácil, y el equipo puede avanzar mucho más rápido y de mejor manera".

Sainz ha sustituido al tetracampeón del mundo Sebastian Vettel en Ferrari para las dos próximas temporadas, lo que pone fin a la relación, a veces gélida, entre Leclerc y Vettel en Maranello.

Las tensiones estallaron a lo largo de su primera temporada como compañeros de equipo en 2019, sobre todo en el Gran Premio de Brasil, cuando chocaron en la pista, quedándose ambos fuera de la carrera.

Sainz disputó sus primeros días junto a Leclerc esta semana, cuando Ferrari celebró cinco días de test en Fiorano utilizando su Fórmula 1 de 2018.

Al hablar de su relación con Leclerc antes de llegar a Ferrari, Sainz dijo que se llevaban bien y que ya habían hablado de los planes para 2021.

"Mentiría si dijera que no he hablado con Charles", explicó Sainz. "Por supuesto que lo he hecho. Por supuesto que estoy atento a lo que pasa allí, y le hago preguntas de vez en cuando".

"Hasta que no te metes dentro del equipo, es difícil de entender y realmente complicado saber lo que está pasando. Mi relación con Charles es realmente muy buena. Espero llevarme bien con él en el futuro".