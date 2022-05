Sainz sufrió "mucho" toda la carrera tras su salida de pista en España

Las esperanzas de Carlos Sainz estaban puestas en hacer una buena salida después de no haber sido capaz de superar a Max Verstappen y Charles Leclerc en la clasificación del sábado, pero una mala reacción al semáforo provocó que cayera a la quinta plaza.

El español perdió dos posiciones en la arrancada en favor de George Russell y Sergio Pérez, aunque pudieron ser más si Lewis Hamilton hubiera mantenido la trazada en las curvas 3 y 4. Por este motivo, el de Ferrari tuvo que afrontar una carrera a la remontada si quería sumar un nuevo podio después del logrado en Miami.

Sus ganas de recuperar posiciones pudieron con él y perdió la parte trasera de su coche en la vuelta 7, yendo a la grava de la cuarta curva y bajando hasta la 11ª posición. Poco a poco, beneficiándose de los contratiempos del resto de la parrilla, como el abandono de su compañero cuando lideraba con comodidad, ascendió hasta el 5º lugar.

La estrategia permitió que pudiera acabar a una posición del podio ante el retraso de Lewis Hamilton en el final, algo impensable cuando se vio tan abajo en la tabla al salirse del trazado, y a pesar de recuperar 12 puntos respecto a su compañero, se aleja de la cabeza del mundial, con un Verstappen que cuenta con 45 unidades de ventaja.

Al bajar de su Ferrari, Sainz explicó cómo fue la carrera: "Ha sido una pena, una prueba mala, de inicio a fin, con problemas con el balance, pero, sobre todo, esa ráfaga de viento que me ha debido pillar en la curva 4 que no la he sabido gestionar".

"Me he ido a la gravilla y he dañado el coche mucho en el suelo", reveló el español. "Iba con muy poca carga aerodinámica el resto de la prueba, y hemos intentado remontar. Al final hemos acabado cuartos, sufriendo mucho durante toda carrera, pero es lo que hay".

Su compañero, Charles Leclerc, se vio obligado a abandonar cuando la unidad de potencia de su Ferrari dijo basta en la vuelta 27, algo que preocupa dentro de la escudería italiana porque no conocen el origen de este contratiempo.

"Ha sido un día malo para el equipo, y también una pena por Charles, que no sabemos lo que ha pasado, pero es parte de un campeonato de 23 carreras. Siempre va a haber citas buenas y malas, esta ha sido una de las peores de lo que llevamos de año, pero para Mónaco intentaremos rehacernos", sentenció Sainz.