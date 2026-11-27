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Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030

Carlos Sainz y Max Verstappen revelaron qué tienen en su lista de deseos para el próximo reglamento de la Fórmula 1 en 2030

Filip Cleeren

Publicado: 27 nov 2026, 14:45

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Con la F1 cerca de dar el visto bueno a los principios generales de su regreso en 2030 a las unidades de potencia V8, algunos de sus principales pilotos han desarrollado ideas sobre cómo convertirlas en un producto atractivo.

La F1 se prepara para pasar a motores V8 turbo completamente nuevos en 2030, con una unidad eléctrica más pequeña de hasta 200kW y combustible sostenible. Eso debería hacer que los motores sean más simples, baratos y ligeros, y por lo tanto reducir la dependencia de la energía de la batería en comparación con la fórmula actual, tantas veces criticada.

Al aprobar el paso a los V8 en la próxima reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA en Shanghái el 12 de diciembre, la F1 y la FIA se dan tiempo para desarrollar adecuadamente los reglamentos de chasis y aerodinámica que deberían funcionar en conjunto con las unidades de potencia V8 para producir un mejor espectáculo en pista.

El Gran Premio de Las Vegas del pasado fin de semana le dio a la categoría elementos para reflexionar sobre lo que realmente quiere de su próximo ciclo reglamentario. En el circuito urbano de Las Vegas, la F1 ofreció un espectáculo absorbente con un récord de 35 cambios de líder, ayudado por una combinación del potente efecto de rebufo y el modo boost de la unidad de potencia, lo que llevó a las llamadas carreras yo-yo, ya que el coche líder a menudo terminaba siendo una presa fácil en la recta.

Aunque hubo debate sobre si ese es el tipo de espectáculo que la F1 quiere ver con más frecuencia, o si Las Vegas fue demasiado artificial para su propio bien, eso volvió a subrayar la importancia de desarrollar una combinación de parámetros de la unidad de potencia y ayudas aerodinámicas al adelantamiento que puedan ajustarse carrera por carrera para ofrecer un buen espectáculo sin hacer que adelantar sea demasiado trivial.

Eso llevó al piloto de Williams y director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, Carlos Sainz, a plantear una idea interesante sobre cómo ajustar un sistema de adelantamiento similar al DRS para 2030, proponiendo un impulso en línea recta que ayude a los pilotos perseguidores justo al salir de las curvas. Eso compensaría la pérdida de velocidad en curva por seguir a un coche en su aire sucio.

"Creo que el delta de velocidad debería llegar más al comienzo de la recta, cuando estás intentando tomar el rebufo, que al final de la recta, cuando el adelantamiento y el delta de velocidad son demasiado altos", explicó Sainz. "También dejaría más adelantamientos en manos de la habilidad del piloto, en lugar de simplemente pasar de largo al coche de delante.

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"La potencia en el modo de adelantamiento, push to pass, DRS, o como quieras llamarlo, debería aparecer a la salida de la curva, para que tengas un impulso extra de potencia, digamos, que te permita recuperar lo que pierdes en la curva [por el aire sucio], pero luego ese impulso no debería ayudarte a completar el adelantamiento. Creo que el impulso debería ayudarte a conseguir volver a meterte en un rebufo muy cercano y después usar la succión y el resto del punto de frenada para hacer tu propio movimiento".

En lugar de un impulso en línea recta que entra cuando los coches ya se acercan a su velocidad terminal, también evitaría crear una diferencia peligrosa de velocidad máxima, algo que, según Sainz, en realidad está desalentando a los pilotos a defender su posición.

"El adelantamiento extraño que también pasó un poco con el DRS es cuando tienes deltas de velocidad máxima de 30 km/h y llegas tan rápido que incluso cuando vas delante te da demasiado miedo defender y cerrarle el paso, porque el delta de velocidad es muy alto", añadió Sainz. "Así que esa es mi idea de cómo me gustaría que fuera y correr con ello. Algo similar a un DRS y un modo de adelantamiento en el que, cuando entras en una determinada distancia, obtienes esa ventaja, porque te la ganas con velocidad y por haber tenido que sufrir el aire sucio y lograr colocarte en una determinada oportunidad para obtener esa ventaja".

La idea actual es que la unidad KERS de las próximas unidades de potencia de la F1 ponga a disposición 100kW de energía eléctrica en modo estándar, con 100kW adicionales de modo de impulso accesibles de una forma que aún no está completamente definida y una recuperación total de 200kW.

La próxima generación de motores ya no requerirá aerodinámica activa, pero la FIA no ha descartado combinar ese sistema push-to-pass con el regreso del dispositivo de adelantamiento DRS en el alerón trasero.

Aunque Las Vegas mostró lo crucial que puede ser el papel del rebufo con el Straight Mode de este año, el tetracampeón del mundo Max Verstappen se pregunta si los coches pueden hacerse lo suficientemente resistentes al avance como para que el DRS ya no sea necesario.

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"Todavía se puede llegar a una fórmula en la que quizá un coche tenga muchísima resistencia en línea recta, para que no tengas que depender tanto del DRS", sugirió Verstappen. "Un sistema push-to-pass para mí está bien, pero tiene que ser un motor mucho más sencillo. Cada vez que hago una exhibición, por ejemplo en un RB7 o lo que sea, es muy agradable de manejar porque el acelerador responde, todo es sencillo, sale bien, el coche no va temblando, no tiene retraso, cosas así. Es mucho más agradable de conducir que lo que tenemos actualmente.

"Sé que tiene que haber algún tipo de elemento híbrido, probablemente turbocompresor, porque si no ya ni siquiera te permiten rodar en algunos circuitos porque es demasiado ruidoso. Eso está bien, siempre que no se imponga al elemento natural de conducción, que por supuesto en este momento es lo que está ocurriendo".

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