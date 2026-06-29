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Fórmula 1 GP de Austria

El 'truco' de Carlos Sainz para separar amigos de rivales en la F1

Carlos Sainz ha explicado cómo separa sus amistades con los pilotos de su mentalidad competitiva en la pista.

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, piloto del equipo Williams de Fórmula1 , ha explicado cómo separa sus amistades fuera de la pista de sus rivalidades en la pista, revelando que cuando compite solo ve coches rivales en lugar del piloto concreto.

Hablando en una entrevista con People Magazine, el español detalló el enfoque mental necesario para competir contra pilotos con los que pasa tiempo habitualmente fuera del circuito, como Lando Norris, Charles Leclerc y su compañero de equipo Alex Albon.

Sainz forjó una amistad muy documentada y favorita de los aficionados con Norris, conocida cariñosamente como 'Carlando', durante su etapa como compañeros de equipo en McLaren. Aunque los dos siguen siendo cercanos y a menudo juegan juntos al golf y al pádel, Sainz insiste en que sus relaciones personales son irrelevantes una vez que está en el cockpit de su monoplaza de F1.

"Somos extremadamente competitivos y cuando me pongo el casco, quiero destrozar a Lando, y quiero ganarle y quiero ganarle a Alex, ganarle a Charles, ganarle a todos ellos", explicó el piloto de 31 años.

"Y cuando estoy conduciendo, no veo a Lando delante de mí, solo veo un Ferrari o un McLaren, y simplemente sé que necesito adelantarlo".

Añadió: "Pero es verdad que cuando te quitas el casco, puedes ver las cosas en perspectiva, quizá no con la presión de llevar el casco puesto y correr a muerte como hacemos nosotros".

Carlos Sainz., Williams

Carlos Sainz., Williams

Photo by: Eric Le Galliot

Actualmente en su 12ª temporada de F1, Sainz ha pilotado para varios equipos a lo largo de los años, incluidos Toro Rosso (ahora Racing Bulls), Renault (ahora Alpine), McLaren, Ferrari y Williams.

Tras ser reemplazado en Ferrari por el siete veces campeón Lewis Hamilton, Sainz firmó con Williams junto a Albon.

La escudería de Grove ha tenido un inicio difícil de la temporada 2026 después de llegar a los test de pretemporada en Bahréin con un coche con sobrepeso. Tras las primeras ocho rondas, Sainz ocupa el 14º puesto en el campeonato de pilotos con seis puntos.

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