Sainz: "Me faltó esa última décima cuando la necesitaba"

Después de confirmar las buenas sensaciones de Ferrari en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin, Sainz llegaba a la clasificación con el objetivo de luchar por todo y finalmente así fue.

Pese a mostrarse un poco incómodo en comparación con su compañero de equipo antes de llegar a la sesión clasificatoria, el español se mostró muy fuerte desde el primer intento de la Q1, donde con solo una vuelta rápida clasificó segundo a +0.096 de Leclerc, sorprendido a todos con el ritmo del nuevo motor y el chasis de Ferrari.

En la segunda ronda clasificatoria, Sainz guardó neumáticos y realizó la primera vuelta con blandos usados, por lo que no fue hasta su segundo giro que consiguió un tiempo competitivo que le permitió pasar a la Q3 en la segunda posición, a +0.030s de Max Verstappen.

En el primer intento de Q3, Sainz marcó el mejor tiempo con un 1:30.687. Sin embargo, él ya no pudo mejorar su tiempo, mientras que Verstappen y Leclerc sí lo hicieron. Finalmente, el piloto español de Ferrari terminó 3º a +0.129s de la pole de su compañero de equipo.

Hablando sobre sus sensaciones tras la clasificación, Sainz se mostró contento pero lamentó esa décima perdida con Leclerc que a la postre lo alejó de la primera pole de la temporada 2022.

"Tenía esa décima que ha conseguido Charles, pero estoy bastante contento con el progreso que hemos hecho durante todo el fin de semana. He estado lejos, me ha costado adaptarme a este coche, a como pilotarlo, he estado más de medio segundo por detrás todo el fin de semana".

"Poder estar luchando por la pole ha sido una buena noticia. Haber hecho esa vuelta en la Q3 y no haber conseguido esa última décima ha sido una pena", añadió.

Pese a caer derrotado ante su compañero, Sainz reconoció Leclerc se merecía la primera posición en la clasificación del Gran Premio de Bahréin visto lo visto durante todo el evento.

"Se lo merece, Charles ha estado siempre por delante todo el fin de semana y se merece esa pole. El equipo también ha hecho un gran trabajo".

"Nunca he estado tan lejos, el año pasado como mucho estaba un par de décimas por detrás en circuitos donde no me sentía cómodo, pero este fin de semana era un déficit de 7 u 8 décimas".

"Todavía no entiendo el coche completamente, pienso mucho cuando estoy pilotando y eso me distrae. Pero bueno, he podido luchar por esa pole y no puedo quejarme mucho".

"Me falta esa última décima que no he podido encontrar cuando la necesitaba, pero esto está bien", concluyó Carlos Sainz.

De esta forma, el piloto español de Ferrari saldrá mañana desde la tercera posición en lo que será la primera carrera de la temporada y, a juzgar por la igualdad de los tres primeros en la clasificación, podría incluso pelear por la victoria si encuentra un ritmo competitivo y le gana la batalla a Verstappen y Leclerc.