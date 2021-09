Sainz: "El accidente de Monza no volverá a suceder pronto"

En la FP2 del Gran Premio de Italia, Carlos Sainz perdió el control de su Ferrari en Ascari, saliéndose de la pista por el interior de la curva y chocando fuertemente contra las protecciones.

Fue el tercer accidente de Sainz en cuatro fines de semana, después de salirse en la clasificación de Hungaroring antes de las vacaciones de verano y de otro golpe durante los entrenamientos del sábado en Zandvoort.

El español, que admitió que "necesitaba reconstruir su confianza" después de lo que llamó un "fuerte accidente" el sábado por la mañana, dijo que aún no tiene una explicación para lo sucedido.

"Claramente es un accidente que debería haber evitado, es un accidente que todavía no entiendo y para el que no tengo una explicación", dijo el domingo por la noche, después de asegurarse la sexta plaza en la carrera de Monza.

"El coche ha ido extraño en Ascari durante todo el fin de semana, y he estado sufriendo mucho para equilibrarlo ahí".

"Supongo que todavía estoy atravesando un pequeño proceso de aprendizaje para entender al monoplaza".

Cuando se le preguntó si hay algún vínculo con sus dos accidentes anteriores, Sainz dijo: "Creo que son tres accidentes separados por tres causas distintas. Creo que ya expliqué que en Zandvoort me descentré un poco y perdí el coche, y fue un error muy de piloto".

"En Budapest estoy bastante seguro de que tuve una de las ráfagas de viento más grandes que he sentido en un coche en mi vida".

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A pesar de sugerir que todavía está aprendiendo a cómo sacar el máximo partido a su Ferrari SF21, a Sainz se le elogió por su rápida adaptación a los de Maranello esta temporada después de llegar desde McLaren.

El antiguo compañero (y amigo) de Norris es actualmente séptimo en la clasificación de pilotos, a solo 6.5 puntos de su actual vecino de box, Charles Leclerc. Además, logró dos podios para la Scuderia en la primera mitad de 2021.

Pero sus choques en Zandvoort y Monza llegan después de que el jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, instara al español a hacer fines de semana completos sin errores durante la segunda mitad de la temporada 2021, y Sainz está convencido de que "no volverá a suceder pronto".

"No es lo ideal, porque últimamente le he costado a los mecánicos y al equipo demasiadas reparaciones, pero estoy seguro de que no volverá a suceder pronto y me recuperaré".

"Pero sí, es algo de lo que aprender y algo en lo que necesito seguir investigando y tratando de reforzarme, porque no es lo ideal", concluyó el español.