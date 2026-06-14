Así queda el campeonato de pilotos tras la sanción a Colapinto en Barcelona
Luego de un castigo impuesto posterior a la carrera de 10 segundos, el estado del campeonato tras la carrera de Barcelona ha sufrido modificaciones.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El resultado obtenido por Franco Colapinto en el Circuit de Barcelona-Catalunya sufrió una alteración tras confirmarse una sanción por parte de los comisarios de la FIA. El piloto argentino de Alpine había cruzado la línea de meta en el octavo casillero; sin embargo, una penalización de 10 segundos provocó su descenso a la décima posición del clasificador, ubicándose justo por delante de Gabriel Bortoleto.
Con este ajuste, Colapinto cedió sus puestos ante Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes heredaron la octava y novena plaza, respectivamente.
De acuerdo con el dictamen de las autoridades, el competidor del monoplaza número 43 incurrió en un incumplimiento del Artículo B1.8.4 a. del reglamento al no aminorar la marcha de forma perceptible en una zona de bandera amarilla simple.
Tras evaluar los datos del sistema de posicionamiento, telemetría, transmisiones de radio y videos a bordo, los comisarios determinaron que la desaceleración del sudamericano previa al sector afectado resultó insuficiente para cumplir con las normas vigentes.
Campeonato de Pilotos tras el GP de Barcelona 2026
|Pos.
|piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|156
|2
|L. HamiltonFerrari
|115
|3
|G. RussellMercedes
|106
|4
|C. LeclercFerrari
|75
|5
|L. NorrisMcLaren
|73
|6
|O. PiastriMcLaren
|68
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|55
|8
|P. GaslyAlpine
|41
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|34
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|28
|11
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|13
|14
|C. SainzWilliams
|6
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|16
|E. OconHaas F1 Team
|3
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|19
|N. HulkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac F1 Team
|21
|S. PerezCadillac F1 Team
|22
|L. StrollAston Martin Racing
Campeonato de Constructores tras el GP de Barcelona 2026
|Pos.
|equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|262
|2
|Ferrari
|190
|3
|McLaren
|141
|4
|Red Bull Racing
|89
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|38
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin Racing
|1
|11
|Cadillac F1 Team
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