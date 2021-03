El cambio en la F1 que resalta el punto débil de Mercedes en 2021

En un año que tenía el riesgo de ser una repetición rancia de 2020, ya que los equipos conservaban sus chasis, las variaciones de rendimiento mostradas en el arranque de la temporada de Bahrein han sido bastante drásticas.

Todos los equipos se han visto ralentizados por los cambios en la normativa del suelo, conductos de freno y difusores, pero algunos han sufrido mucho más que otros.

Un vistazo a las comparaciones de los tiempos de clasificación y vuelta rápida en carrera entre el Gran Premio de Bahrein del año pasado (en noviembre) y este (en marzo) muestran algunas tendencias interesantes.

Estas son las diferencias entre el GP de Bahrein 2020 y el de 2021:

Equipo Dif. de tiempo en clasificación en Bahrein 2020-2021 Ferrari 0,541 Alfa Romeo 1,217 Red Bull 1,319 AlphaTauri 1,361 McLaren 1,385 Alpine 1,832 Williams 2,022 Mercedes 2,121 Aston Martin 2,279 Haas 2,338

Equipo Dif. de vuelta rápida en carrera en Bahrein 2020-2021 * Alpine +2,423 Alfa Romeo +1,549 Aston Martin +1,236 Red Bull +1,214 Mercedes +1,151 McLaren +0,985 Haas +0,893 Ferrari +0,884 Williams +0,445 AlphaTauri -0,051

*Hemos excluido la de Valtteri Bottas del pasado fin de semana por haberse completado tras cambiar a neumáticos nuevos en las últimas vueltas y no demostrar el ritmo continuo de toda la prueba

Parece que hay dos conclusiones destacadas.

Una es que Ferrari es, con diferencia, el equipo que más ha mejorado este año en rendimiento puro (y también en ritmo de carrera en comparación con sus más directos rivales), ya que su nuevo motor y su concepto de aerodinámica, con menos resistencia al avance (drag), han puesto fin a los problemas que tenía en 2020.

Pero más importante para la lucha por el título es el hecho de que la caída de Mercedes es muy notable. No obstante, lograron compensarlo con una estrategia al ataque durante la carrera para que Hamilton sumara la primera victoria de la temporada 2021 tras un duelo vibrante con Verstappen.

Mientras que los principales rivales del fabricante alemán han perdido alrededor de 1,3 segundos de rendimiento, Mercedes se une a sus equipos cliente Williams y Aston Martin al perder más de dos segundos durante el invierno a una vuelta.

Parte de la explicación de ese déficit se debe a los problemas de reducción de potencia del motor que Mercedes mencionó el sábado, pero parece que no hay duda de que los temores de que los coches de bajo rake (inclinación anteroposterior) son los más afectados por las nuevas normas son reales.

La filosofía de bajo rake utilizada por Mercedes y Aston Martin depende tanto de que el difusor esté sellado por los agujeros del suelo y las ranuras que se han prohibido para este año, que el concepto simplemente no funciona tan bien como lo hacía antes de esta temporada.

Aston Martin cree que el cambio en el rendimiento entre los coches de alto rake y los de bajo rake es de un segundo, lo que podría parecer confirmado por las estadísticas de rendimiento.

El director del equipo, Otmar Szafnauer, dijo: "Parece que los coches de bajo rake han perdido alrededor de un segundo por vuelta con respecto a los de alto rake".

"Si se mira de arriba abajo, si se nos compara con Mercedes, por ejemplo, creo que somos una décima más rápidos que el año pasado aquí. Pero si nos comparas con todos los competidores de alto rake, ya sabes, han ganado siete-ocho décimas, incluso un segundo por vuelta".

Cuando se le preguntó si creía que eso era un problema fundamental para todo el 2021, o que se podía recuperar, Szafnauer dijo: "Bueno, hoy es fundamental, pero vamos a trabajar duro para recuperarnos".

"Mercedes también es un rival de bajo rake y son más rápidos que nosotros. Así que hay rendimiento que recuperar, solo tenemos que encontrarlo y ponerlo en nuestro coche tan rápido como podamos".

Sin embargo, a pesar de los obvios indicios de las hojas de tiempos, todavía es un poco prematuro sugerir que toda la explicación del déficit se debe al cambio de suelo.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que Bahrein ofrece otros factores, como la temperatura y la superficie de la pista de alto agarre, que también pueden influir.

"El coche no está en un lugar propicio y Bahrein no fue particularmente bueno el año pasado", dijo. "Es un trazado y un asfalto que Red Bull parece dominar mejor que nosotros. Pero esa no es en absoluto una explicación aceptable".

"Solo tenemos que hacer lo que hicimos en los últimos años y es entender el coche y los neumáticos y optimizar cada detalle y entonces volveremos a estar en la batalla".

Las próximas carreras nos ofrecerán una mejor indicación de si lo que vemos en Bahrein es la norma o una excepción.

Pero aunque los datos de las próximas citas apunten a que las nuevas reglas han afectado definitivamente a Mercedes y Aston Martin, no hay opción de dar marcha atrás en lo que se ha introducido para este año. Además, las normas de homologación, y el hecho de que el concepto de rake sea tan intrínseco al conjunto del coche, significa que cambiar a una versión de alto rake es casi imposible a corto plazo.

Tanto Mercedes como Aston Martin son conscientes de que deben centrarse en salir de la situación en la que se encuentran.

"Si dijéramos: 'bueno, solo hemos sido penalizados por el reglamento y ya está', no seríamos competidores y no seríamos luchadores. Solo tenemos que poner el coche en su punto dulce para que pueda combatir con nuestros competidores", añadió Wolff.