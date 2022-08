Call of Duty tendrá un mapa multijugador de un circuito de Fórmula 1

En los últimos años, la Fórmula 1 ha gozado de una gran popularidad gracias a la docuserie de Netflix, Drive to Survive, que ha atraído a una masa enorme de nuevos aficionados a las carreras. Como resultado, hay algunas películas y obras audiovisuales que están en desarrollo en Hollywood sobre la máxima categoría del automovilismo, lo que demuestra la expansión del Gran Circo.

Esa fama ha llegado también al resto de plataformas, como en los videojuegos, donde EA Sports se interesó en colaborar con Codemasters para comenzar una nueva relación en donde el lanzamiento anual de la Fórmula 1 cambiaría de nombre y se adaptaría a las directrices de la empresa canadiense.

Lo último de la categoría para aumentar su público es el inicio de algo que hace años era inimaginable, y es que los desarrolladores del famoso Call of Duty, de Infinity Ward, revelaron que la noche del circuito urbano de Singapur aparecerá en la saga de videojuegos de guerra, en un mapa online de seis contra seis jugadores en su próximo Modern Warfare II.

A pesar de que la entrega completa saldrá a la venta el 28 de octubre tanto en PlayStation como en Xbox y en PC, la primera prueba beta estará disponible en la primera de las consolas citadas para quienes hayan hecho la compra anticipada el 16 y 17 de septiembre, y allí aparecerá esta localización del Marina Bay.

Antes del lanzamiento del juego, todos los usuarios podrán probar el mapa en la beta abierta final del 24 al 26 de septiembre. En un vídeo publicado por Infinity Ward parece que el lugar abarcará partes del pitlane y el paddock de la pista de Singapur, aunque en la grabación no aparece el logo de la Fórmula 1, lo que sugiere que no será una colaboración como tal con la categoría.

En un breve comunicado de la compañía de videojuegos sobre el mapa inspirado en el Gran Circo, explicaron: "La beta de Modern Warfare II va a ofrecer una sólida experiencia multijugador que va más allá del básico 6 contra 6, con una variedad de mapas meticulosamente diseñados de varios tamaños, y un conjunto impresionante de modos, experiencia para progresar y otros aspectos que se revelarán más a fondo en Call of Duty: Next".

"Además, hemos enseñado un poco del Marina Bay Grand Prix, donde el combate tiene lugar dentro del recinto de un circuito de carreras urbano, uno de los mapas multijugador confirmado para la beta", continuaron.

No es la primera vez que el deporte de motor y Call of Duty se encuentran, y es que el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, apareció como un personaje no jugable en Call of Duty: Infinity Warfare en 2016, mientras que la leyenda de MotoGP, Jorge Lorenzo, llevó cascos especiales de Call of Duty: Ghosts y Call of Duty: Advanced Warfare en los grandes premios de Valencia en 2013 y 2014.

El Gran Premio de Singapur de esta temporada se celebrará a principios de octubre, y será la primera visita de la Fórmula 1 a este lugar desde que empezó la pandemia de la COVID-19.