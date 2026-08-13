Cadillac: el rumor de Rafael Camara para 2027 “no tiene fundamento”, pero no descarta cambio de pilotos

El CEO del equipo Cadillac de Fórmula 1, Dan Towriss, ha refutado los informes de que el equipo esté considerando al brasileño Rafael Camara para 2027, aunque admitió que "las cosas siempre pueden cambiar".

Motorsport.com reveló en el Gran Premio de Hungría que la escudería que lleva motores Ferrari estaba siguiendo a Camara con vistas a convertir al junior de la Scuderia en uno de sus pilotos de carrera para la próxima temporada.

Como vigente campeón de Formula 3, Camara ha impresionado hasta ahora en su temporada de debut en F2. El piloto de Invicta Racing ha conseguido cuatro de las últimas seis pole positions y ha ganado dos carreras para situarse tercero en el campeonato de pilotos, a 22 puntos del líder Nikola Tsolov.

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Si Cadillac le diera un asiento a Camara, esto sería a expensas de uno de los veteranos titulares, Sergio Pérez o, más probablemente, Valtteri Bottas, quien ha sido ligeramente más lento que su compañero de equipo en general.

En una rueda de prensa dedicada al nombramiento de Marcin Budkowski como jefe de equipo en lugar del saliente Graeme Lowdon, a Towriss se le preguntó sobre la posibilidad de que Camara se uniera a Cadillac el próximo año y respondió: "Es una gran pregunta, si un piloto más joven [puede] llegar y empujar al equipo. Sin duda es algo en lo que pensamos.

"Tenemos dos pilotos experimentados con los que estamos muy contentos, que están empujando al equipo, y seguiremos empujándolos.

"Sé que ha habido algunos rumores por ahí con algunos de los pilotos jóvenes", añadió Towriss. "No están fundamentados, así que no es algo en lo que me centraría. No estamos centrados en eso en este momento".

Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports, Cassidy Towriss Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sin embargo, el estadounidense dejó claro que no se había tomado ninguna decisión definitiva sobre la alineación de Cadillac para 2027.

"No obstante, añadiré la salvedad", dijo. "Es Formula 1, y las cosas siempre pueden cambiar. No hay cambios previstos por el momento para el '27, pero las cosas siempre pueden cambiar".

Mientras tanto, a Budkowski se le preguntó si contratar a Camara mejoraría los vínculos de Cadillac con el proveedor de unidades de potencia Ferrari, pero el nuevo jefe de equipo esquivó la pregunta y simplemente profundizó en las formas en que el equipo puede aprovechar su unidad de potencia al máximo de su potencial.