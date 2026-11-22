Fórmula 1 Las Vegas GP

General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030

La marca americana señaló que la modificación de los planes de los futuros motores no afectará el plan de sus instalaciones de unidades de potencia en Estados Unidos.

Luis Ramírez

Publicado: 22 nov 2026, 1:45

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

General Motors reafirmó su compromiso a largo plazo con la Fórmula 1 tras el principio de acuerdo alcanzado entre la FIA, los equipos y los fabricantes para adelantar la introducción de las unidades de potencia V8 turboalimentadas de 2.1 litros a partir de la temporada 2030.

Cadillac ajustó su hoja de ruta original: en lugar de debutar con su propio propulsor en 2029 bajo la normativa actual, la escudería estadounidense continuará un año adicional como equipo cliente de Ferrari para estrenar directamente su motor V8 propio en 2030.

Al respecto, el presidente de General Motors, Mark Reuss, celebró el rumbo técnico definido para la categoría y subrayó que la división de motores del fabricante (GM PPU) se encuentra preparada para adaptarse a las nuevas especificaciones sin alterar su objetivo de convertirse en una escudería de fábrica íntegra.

“El marco técnico acordado es un paso importante hacia carreras más reñidas y emocionantes, y esperamos con interés el resultado final", declaró Mark Reuss.

"Estamos construyendo GM PPU con el mejor personal, herramientas e instalaciones para desarrollar nuestra propia unidad de potencia para Cadillac. Como hemos dicho antes, nuestro programa estará listo para cualquier dirección que dicte el reglamento, y eso sigue vigente. Nuestro compromiso a largo plazo es claro: construir un futuro completamente estadounidense como equipo oficial de fábrica para Cadillac en la Fórmula 1”.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Por su parte, el CEO del equipo, Dan Towriss, confirmó durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas que extender la alianza con Maranello hasta 2029 evita realizar una inversión costosa en un motor V6 que solo tendría un año de vida útil. Asimismo, destacó que el próximo 18 de diciembre inaugurarán su nueva sede dedicada a unidades de potencia en Charlotte, Carolina del Norte.

"Así que, como nuevo fabricante que llega al deporte, contar con esta dirección obviamente es de gran ayuda. Estamos entusiasmados con el rumbo y el equipo trabaja duro para estar listo", señaló Towriss, precisando que sus ingenieros aprovecharán la base de diseño V6 ya avanzada para acelerar la transición hacia el nuevo V8 de 2030.

Más de la F1:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas

Artículo siguiente Verstappen gana una carrera increíble en Las Vegas con Colapinto en el top 6 y choque de Checo Pérez

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



13 h



Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara





Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



13 h



Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas





Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



14 h



Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026

More from

Cadillac





Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



8 h



Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell





Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"





Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"

Últimas noticias





Cómo se planearon los festejos de Márquez por su título para poner fin al debate sobre el mejor piloto de la historia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



26 min



Cómo se planearon los festejos de Márquez por su título para poner fin al debate sobre el mejor piloto de la historia





El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"





Quartararo dice que Marc Márquez es el mejor piloto de MotoGP de todos los tiempos tras su 10º título mundial



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Quartararo dice que Marc Márquez es el mejor piloto de MotoGP de todos los tiempos tras su 10º título mundial





Haas confirma a Rafa Camara para Qatar y Abu Dhabi



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



2 h



Haas confirma a Rafa Camara para Qatar y Abu Dhabi

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete