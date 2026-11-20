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Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1

Dan Towriss dice que Cadillac seguirá siendo un equipo cliente de Ferrari durante un año más. General Motors ha pospuesto la introducción de su propia unidad de potencia de F1 hasta la llegada del V8 en 2030

Ronald Vording

Publicado: 20 nov 2026, 4:08

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Cadillac retrasará un año, hasta 2030, la introducción de su propia unidad de potencia de Fórmula 1.

El plan inicial del equipo estadounidense era competir en el campeonato con su propia unidad de potencia de General Motors por primera vez en 2029. Sin embargo, eso se basaba en la idea de que el ciclo reglamentario actual completaría todo su recorrido y que la próxima generación de unidades de potencia no se introduciría hasta 2031.

Esa situación cambió desde entonces. Antes del Gran Premio de Las Vegas, los equipos y fabricantes alcanzaron un principio de acuerdo para adelantar el regreso de los motores V8, tal como el CEO de McLaren, Zak Brown, también confirmó públicamente durante la conferencia de prensa de los jefes de equipo el jueves.

Las firmas todavía no se han plasmado en papel, como añadió el jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, pero se llegó a un acuerdo sobre un V8 turboalimentado de 2,1 litros con una proporción reducida de potencia eléctrica a partir de 2030.

Este desarrollo tiene implicaciones para los planes de General Motors. Si el fabricante estadounidense siguiera adelante con su intención de convertir a Cadillac en un equipo oficial ya en 2029, GM tendría que desarrollar una unidad de potencia con las especificaciones actuales para una sola temporada. Eso supondría un esfuerzo costoso.

Consultado por Motorsport.com sobre si, por lo tanto, tendría más sentido continuar como equipo cliente durante una temporada adicional, el CEO Dan Towriss confirmó en Las Vegas: "Sí, seguiríamos siendo clientes de Ferrari hasta 2029 y pondríamos en marcha la unidad de potencia de Cadillac en 2030 con el V8".

Dan Towriss, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Towriss ve la llegada del V8 como un desarrollo positivo para el deporte, y uno que Cadillac apoya.

"Sí, quiero decir, creo que nos alegra ver realmente a la serie unirse bajo el liderazgo de la FIA para marcar esa dirección hacia un V8 en 2030. Estamos muy contentos con eso", dijo Towriss.

Añadió que Cadillac y General Motors se acercan a otro hito. En menos de un mes, abrirá su instalación dedicada a unidades de potencia en Charlotte, Carolina del Norte.

"Sí, nuestra nueva instalación de unidades de potencia abre el 18 de diciembre. Así que, como nuevo fabricante que llega al deporte, contar con esta dirección obviamente es de gran ayuda. Estamos entusiasmados con el rumbo y el equipo trabaja duro para estar listo".

Además de esperarse que resulte más atractivo para los aficionados, el V8 también pretende ser más simple y más barato, lo que igualmente es una buena noticia para un recién llegado.

Cuando la instalación comience a operar, Cadillac inicialmente seguirá trabajando tanto en diseños V6 como V8, aunque la generación actual de unidades de potencia ya no tendrá que desarrollarse por completo para 2029.

"Bueno, durante un período de tiempo, estamos trabajando en ambos. Así que ya tienen una base V6 sobre la cual construir y luego estamos trabajando hacia el V8", explicó Towriss.

"Hay varios diseños que ya están en marcha, así que hay una buena base para lo que intentamos construir y para la dirección en la que vamos".

Esto debería llevar a la introducción de la primera unidad de potencia propia de Cadillac en 2030, convirtiendo oficialmente al recién llegado estadounidense en un equipo oficial. Esa ambición a largo plazo también fue importante para asegurar la aprobación de su ingreso a la F1, ya que los otros equipos la vieron como la principal fuente de valor añadido para la F1 en su conjunto.

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