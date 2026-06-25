Cadillac ingresó en la Fórmula 1 esta temporada sabiendo que tenía una gran montaña por escalar al incorporarse como un equipo completamente nuevo a la parrilla de la máxima categoría. Y si bien la escudería del fabricante estadounidense se ha destacado hasta ahora por un ritmo por momentos decente, también ha tenido su cuota de problemas.

Valtteri Bottas parece haberlos sufrido más que Sergio Pérez, al menos en los grandes premios, donde el finlandés acumula tres abandonos en las primeras siete rondas frente a uno del mexicano, dos de ellos en las últimas citas disputadas en Mónaco y Barcelona.

El experimentado piloto comprende bien la situación en la que se encuentra Cadillac, pero eso no impide que Bottas extrañe algunos aspectos de lo que era competir en una organización de primer nivel en la F1, tras haber pasado cinco años como piloto titular de Mercedes.

"Sabía que teníamos que pasar por esta etapa y ha habido mucha resolución de problemas. Quizás incluso más de lo que imaginaba, pero sabía más o menos en lo que me estaba metiendo".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sin duda, me hace apreciar mucho más a los grandes equipos y lo bien que funciona todo en ellos", aseguró.

"No piensas en algunas de esas cosas cuando estás en un equipo en el que todo funciona perfectamente. Hay muchísimo trabajo que ocurre entre bastidores: la preparación, la resolución de problemas. Ellos tuvieron que pasar por ese proceso hace 20 años y desde entonces han seguido evolucionando".

"He aprendido mucho este año sobre cómo funciona un equipo de Fórmula 1. Es bastante interesante poder verlo desde dentro".

"Hasta ahora hemos dado pasos importantes como equipo, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante".

Cadillac presentará un paquete de actualizaciones en el Gran Premio de Austria de este fin de semana, pero Bottas considera que el principal foco del equipo debe estar puesto en la fiabilidad.

"Debería ser bastante decente. Y, hasta ahora, todo lo que hemos incorporado al auto ha funcionado. Así que sí, tengo esperanzas de que podamos estar más cerca nuevamente en Austria. Pero la principal preocupación ahora, otra vez como al comienzo del año, es la fiabilidad.

"Con dos abandonos consecutivos, no importa cuán rápido sea el auto si no puedes terminar la carrera", concluyó.