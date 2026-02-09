Cadillac presenta el coche de Checo Pérez y Valtteri Bottas para la F1 2026

En medio de una polémica con el afamado director Michael Bay, Cadillac presentó su decoración para la temporada 2026 de la F1, esto durante el Super Bowl LX que se jugó la noche del domingo en San Francisco.

La decoración del vehículo que manejarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas se reveló al mismo tiempo en Nueva York, donde la escudería utilizó la zona de Time Square para montar un espectáculo, esto mientras la escudería oficial, con sus dos pilotos, ya estaba en Bahréin para los test de pretemporada y el día de grabación.

El diseño del coche muestra una combinación de colores negro con plata, retomando un poco del logo de la empresa automotriz de lujo de grupo General Motors.

Michael Bay intentó detener el comercial

El debut de la identidad visual de Cadillac en la Fórmula 1 no pudo haber tenido más drama porque el comercial apareció, pero lo hizo bajo la sombra de una demanda interpuesta por el cineasta Michael Bay.

El director de Transformers reclama que Cadillac utilizó su "estética visual protegida" sin consentimiento en el comercial del evento. A pesar de la ofensiva legal de Bay por detener el spot, la escudería mantuvo su ambiciosa estrategia de lanzamiento. Mientras las luces de Times Square en Nueva York proyectaban la nueva decoración del monoplaza ante miles de personas, el equipo ya operaba desde Bahréin, donde Pérez y Bottas se encuentran listos para los test de pretemporada.

Durante el lunes, Cadillas revelará imágenes desde la pista de Bahréin tras un día de filmación con Sergio Pérez y Valtterii Bottas.

